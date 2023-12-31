Как менялся размер госдолга Украины во время полномасштабной войны (инфографика) — Finance.ua
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Как менялся размер госдолга Украины во время полномасштабной войны (инфографика)

Казна и Политика
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Как менялся размер госдолга Украины во время полномасштабной войны (инфографика)
Как менялся размер госдолга Украины во время полномасштабной войны (инфографика)
Международный валютный фонд прогнозирует, что общий государственный долг Украины по итогам этого года вырастет до 88,1% ВВП. В следующем году, по прогнозу экспертов, госдолг вырастет до 98,6% ВВП, а пиковое значение в 100,7% достигнет в 2025-м, после чего начнет постепенно уменьшаться.
Об этом пишет «Слово и дело».
К концу февраля 2022-го, когда россия начала полномасштабную войну против Украины, госдолг нашей страны составлял 93,3 млрд долларов и был на 2,2% меньше, чем в январе.
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По итогам марта государственный долг Украины вырос на 3,8% (96,8 млрд долларов), в апреле — на 0,8% (97,6 млрд долларов), в мае и июне — на 3,9% (до 101, 4 млрд и 105,4 млрд долларов соответственно).
В июле прошлого года впервые за время войны размер госдолга Украины в валютном эквиваленте снизился — на 8,2%, до 96,8 млрд долларов. При этом в гривневом эквиваленте госдолг все равно увеличился.
С середины лета и до конца 2022 года размер государственного долга рос: август — на 1,2% (98 млрд долларов), сентябрь — 0,1% (98,1 млрд), октябрь — 5,2% (103,2 млрд), ноябрь — 4,2% (107,5 млрд). На конец года размер государственного и гарантированного государством долга составил 111,5 млрд долларов.
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В январе госдолг увеличился еще на 4,7% - до 116,7 млрд долларов. В феврале размер госдолга снизился как в валютном, так и в гривневом эквиваленте за счет значительных валютных поступлений на счета Украины.
В марте объем госдолга вырос на 3,4% (до 120 млрд долларов), в апреле — на 3,6% (124,3 млрд), в мае — на 1% (125,6 млрд), в июне — на 2, 6% (128,9 млрд), в июле — на 3,1% (132,9 млрд), в августе — на 0,8% (133,9 млрд).
В сентябре госдолг Украины снизился на 0,2% - до 133,6 млрд долларов. А в октябре и ноябре вырос на 2,1% и 3,2% соответственно (136,4 млрд. и 140,8 млрд.).
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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