Как менялся размер госдолга Украины во время полномасштабной войны (инфографика) — Finance.ua

Как менялся размер госдолга Украины во время полномасштабной войны (инфографика) Сегодня 16:36 — Казна и Политика

Как менялся размер госдолга Украины во время полномасштабной войны (инфографика)

Международный валютный фонд прогнозирует, что общий государственный долг Украины по итогам этого года вырастет до 88,1% ВВП. В следующем году, по прогнозу экспертов, госдолг вырастет до 98,6% ВВП, а пиковое значение в 100,7% достигнет в 2025-м, после чего начнет постепенно уменьшаться.

Об этом пишет «Слово и дело».

К концу февраля 2022-го, когда россия начала полномасштабную войну против Украины, госдолг нашей страны составлял 93,3 млрд долларов и был на 2,2% меньше, чем в январе.

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По итогам марта государственный долг Украины вырос на 3,8% (96,8 млрд долларов), в апреле — на 0,8% (97,6 млрд долларов), в мае и июне — на 3,9% (до 101, 4 млрд и 105,4 млрд долларов соответственно).

В июле прошлого года впервые за время войны размер госдолга Украины в валютном эквиваленте снизился — на 8,2%, до 96,8 млрд долларов. При этом в гривневом эквиваленте госдолг все равно увеличился.

С середины лета и до конца 2022 года размер государственного долга рос: август — на 1,2% (98 млрд долларов), сентябрь — 0,1% (98,1 млрд), октябрь — 5,2% (103,2 млрд), ноябрь — 4,2% (107,5 млрд). На конец года размер государственного и гарантированного государством долга составил 111,5 млрд долларов.

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В январе госдолг увеличился еще на 4,7% - до 116,7 млрд долларов. В феврале размер госдолга снизился как в валютном, так и в гривневом эквиваленте за счет значительных валютных поступлений на счета Украины.

В марте объем госдолга вырос на 3,4% (до 120 млрд долларов), в апреле — на 3,6% (124,3 млрд), в мае — на 1% (125,6 млрд), в июне — на 2, 6% (128,9 млрд), в июле — на 3,1% (132,9 млрд), в августе — на 0,8% (133,9 млрд).

В сентябре госдолг Украины снизился на 0,2% - до 133,6 млрд долларов. А в октябре и ноябре вырос на 2,1% и 3,2% соответственно (136,4 млрд. и 140,8 млрд.).

Инфографика: «Слово и дело»

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Слово і Діло По материалам:

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