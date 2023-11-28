Госдолг Украины установил новый рекорд — Finance.ua

Госдолг Украины установил новый рекорд Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Госдолг Украины установил новый рекорд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,03% или на 2,72 млрд долларов, до рекордных 136,35 млрд долларов.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец октября составил 4 958,37 млрд гривен, или 136,35 млрд долларов, против 4 886,13 млрд гривен, или 133,62 млрд долларов, месяцем ранее.

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Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 4638,27 млрд гривен (127,54 млрд долларов) против 4560,43 млрд гривен (124,71 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 84,21 млрд долларов до 85,88 млрд долларов.

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Прямой внутренний долг увеличился в гривневом эквиваленте с 1 481,03 млрд гривен до 1 515,35 млрд гривен (в долларовом эквиваленте увеличился с 40,50 млрд долларов до 41,67 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 320,10 млрд гривен, или 8,8 млрд долларов.

Справка Finance.ua

в 2022 году общий госдолг увеличился 13,39 млрд долларов, или на 13,66%, до 111,34 млрд долларов;

в 2021 году госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов, до 97,95 млрд долларов;

в 2020 году совокупный госдолг увеличился на 6,9%, с 84,4 млрд долларов до 90,3 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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