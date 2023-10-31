Общий госдолг в сентябре уменьшился — Finance.ua

Общий госдолг в сентябре уменьшился Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Общий госдолг в сентябре уменьшился

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0,23%, или на 0,31 млрд долларов, до 133,62 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября составил 4 886,13 млрд гривен, или 133,62 млрд долларов, против 4 897,56 млрд гривен, или 133,93 млрд долларов, месяцем ранее.

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Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 4 560,43 млрд гривен (124,71 млрд долларов) против 4 555,69 млрд гривен (124,58 млрд. долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился с 84,31 млрд долларов до 84,21 млрд долларов.

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Прямой внутренний долг увеличился в гривневом эквиваленте с 1472,64 млрд гривен до 1481,03 млрд гривен (в долларовом эквиваленте увеличился с 40,27 млрд долларов до 40,50 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 325,7 млрд гривен, или 8,91 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

в 2022 году общий госдолг увеличился на 13,39 млрд долларов, или на 13,66%, до 111,34 млрд долларов;

в 2021 году госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов, до 97,95 млрд долларов;

в 2020 году совокупный госдолг увеличился на 6,9%, с 84,4 млрд долларов до 90,3 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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