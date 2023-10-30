Правительство утвердило новую стратегию управления госдолгом — Finance.ua
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Правительство утвердило новую стратегию управления госдолгом

Казна и Политика
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Правительство утвердило новую стратегию управления госдолгом
Правительство утвердило новую стратегию управления госдолгом
Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2024−2026 годы.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 октября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Он уточнил, что принятый документ определяет цели, задачи и меры по управлению государственным долгом на среднесрочную перспективу.
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В то же время признано утратившим силу постановление Кабмина N1291 от 9 декабря 2021 года «Об утверждении Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2021−2024 годы».

Справка Finance.ua:

  • США могут предоставить Украине до $150 млн дополнительной военной помощи в пакете;
  • транш от ЕС увеличил в августе госдолг Украины на 37 млрд грн;
  • общая сумма государственного и гарантированного государством долга в августе 2023 года выросла на $1,01 млрд — до $133,93 млрд в долларовом эквиваленте. Это рост на 0,76% в месяц и на 20,17% с начала 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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