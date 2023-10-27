Сколько долгов должна отдать Украина в ближайшие 25 лет (инфографика) — Finance.ua
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Сколько долгов должна отдать Украина в ближайшие 25 лет (инфографика)

Казна и Политика
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Сколько долгов должна отдать Украина в ближайшие 25 лет (инфографика)
Сколько долгов должна отдать Украина в ближайшие 25 лет (инфографика)
В ближайшие 25 лет — до 2049-го — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте).
Соответствующие прогнозные данные размещены на сайте Министерства финансов Украины, передает портал Новости.Live.
Сколько долгов должна отдать Украина в ближайшие 25 лет (инфографика)
Следует отметить, что актуальные планы Минфина, скорее всего, будут корректироваться в зависимости от динамики долговой ситуации.

Прогнозные платежи по государственному долгу в 2023—2048 годах

Источник: Министерство финансов Украины
Источник: Министерство финансов Украины
Источник: Министерство финансов Украины
Источник: Министерство финансов Украины
Источник: Министерство финансов Украины
Источник: Министерство финансов Украины
Напомним, по данным Министерства финансов Украины, в ноябре впервые с начала 2023 года выплаты процентов по государственному долгу Украины превысят месячный платеж по основной сумме долга.
Всего в ноябре Украина должна выплатить по государственному долгу эквивалент в 90,95 млрд гривен.
По внутреннему долгу сумма выплат составляет 74,59 млрд гривен, по внешнему долгу — 16,36 млрд гривен.
По результатам 2023 года Украина должна выплатить по государственному долгу эквивалент в 707,29 млрд гривен. По внутренним обязательствам сумма выплат составит 584,64 млрд гривен, по внешним — 122,65 млрд гривен.
Суммарно по внутренним обязательствам Украина должна выплатить 372,78 млрд гривен основного долга и 211,86 млрд гривен процентов.
По внешним обязательствам сумма погашения основного долга составит 69,35 млрд гривен, процентов — 53,3 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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