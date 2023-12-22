Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года — Finance.ua

Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года

Группа официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу 21 декабря подписал министр финансов Сергей Марченко.

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Это позволит продлить до конца марта 2027 года действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, подписанного 14 сентября 2022 года.

Такие условия соответствуют завершению текущей EFF программы МВФ,

Подписантами выступили представители правительств США, Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании.

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«Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов. Это добровольная приостановка выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов США, предоставленной партнерами Украины», — отметил Марченко.

В Минфине подчеркнули, что группа официальных кредиторов отметила работу Правительства Украины по выполнению условий программы Механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ и внедрению важных реформ, в том числе в сфере долговой политики, которые станут основой для экономического восстановления страны.

Напомним, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,03% или на 2,72 млрд долларов, до рекордных 136,35 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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