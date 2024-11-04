В МВФ считают неэффективным повторное введение 50% налога на прибыль банков — Finance.ua

В МВФ считают неэффективным повторное введение 50% налога на прибыль банков
Введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, оно подрывает доверие к политике и не является эффективным решением.
Такое мнение высказал заместитель главы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревор Лессард в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
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«Налоги на непредвиденные доходы применяются только на один год: вы платите политическую цену за повышение налогов, вы получаете большое сопротивление… Если вы вводите налог на чрезвычайную прибыль более одного раза, то люди начнут реагировать, и вы начнете терять доверие к политике», — сказал замглавы миссии.
По его словам, банки после повторного введения 50% налога на прибыль могут изменить свою политику прибыли в ожидании очередного повышения.
«Для них очень рационально подготовиться к третьему разу, ведь есть вероятность, что это произойдет снова», — добавил Лессард.
Он отметил, что речь идет о стабильно высокой потребности Украины во внутренних доходах на протяжении многих лет. И с учетом преодоления политических трудностей, связанных с поддержкой в Верховной Раде инициатив по повышению налогов, «лучшим выбором будет повышение налогов долгосрочным, эффективным способом, который принесет вам дивиденды в среднесрочной перспективе, в отличие от разового повышения налогов, когда в следующем году все равно останется разрыв в доходах».
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