В МВФ советуют Украине увеличить мобилизацию доходов за счет расширения налоговой базы — Finance.ua
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В МВФ советуют Украине увеличить мобилизацию доходов за счет расширения налоговой базы

Казна и Политика
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В МВФ советуют Украине увеличить мобилизацию доходов за счет расширения налоговой базы
В МВФ советуют Украине увеличить мобилизацию доходов за счет расширения налоговой базы
Двукратное увеличение усилий по мобилизации доходов в государственный бюджет из внутренних источников и завершение реструктуризации коммерческого долга Украины в определенные обязательствами сроки — ключевые условия успешного снижения уровня государственного долга Украины.
Об этом сказала заместитель директора департамента налогово-бюджетных вопросов МВФ Эра Дабла-Норрис на пресс-брифинге в Вашингтоне в среду.
«Власти (Украины. — Ред.) необходимо продолжать восстановление долговой устойчивости. И для этого есть два важных аспекта: завершить реструктуризацию внешнего коммерческого долга в соответствии с программными обязательствами, удвоить усилия по мобилизации внутренних доходов и ускорить реализацию Национальной стратегии доходов», — сказала она.
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Норрис подчеркнула, что эта Стратегия направлена ​​не только на более эффективную мобилизацию доходов, но и на изменение налоговой системы коренным образом, на сокращение уклонения от налогообложения, повышение справедливости и равенства в этом вопросе.
«И МВФ уже давно убеждает страны в том, что речь идет не о повышении ставок. Речь идет о расширении (налоговой. — Ред.) базы и создании максимально справедливых и равноправных налоговых систем», — отметила заместитель директора.
МВФ в обнародованном в среду Глобальном отчете о финансовой стабильности ожидает, что мировой долг пересечет отметку в $100 трлн в этом году, что соответствует 93% мирового ВВП, и продолжит свой рост с достижением уровня 100% ВВП к 2030 году. По мнению представителей Фонда, на это влияют такие факторы как слабый рост экономики, усиление финансовых условий, геополитическая и политическая неопределенность, что может усугублять долговые риски.
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«Это касается как Украины, так и многих других стран. И в случае Украины, в частности, перспективы, как вы знаете, остаются исключительно неопределенными», — отметила Норрис.
Согласно документу, МВФ прогнозирует уровень государственного и гарантированного государством долга Украины на уровне 95,6% от ВВП в 2024 году, 106,6% ВВП — в 2025 году, 107,6% ВВП — в 2026 году и 102,6% ВВП — в 2027 году. Фонд ожидает снижения его до уровня 98,5% ВВП и 94% ВВП в 2028 и 2029 годах соответственно.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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