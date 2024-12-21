В 2026—2027 годах значительно улучшится ВВП Украины — МВФ
Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины на уровне 4% в этом году и 2,5−3,5% - в следующем и одновременно спрогнозировал ощутимое улучшение этого показателя в 2026—2027 годах.
Об этом говорится в официальном сообщении МВФ по результатам завершения шестого пересмотра программы EFF для Украины.
Отмечается, что реальный ВВП в текущем году может достигнуть 4% со снижением до 2,5−3,5% в следующем году.
Что повлияло
Специалисты МВФ объяснили, что рост экономики в 2024 году будет обусловлен большей устойчивостью к энергетическим шокам, однако в следующем году экономика может столкнуться с замедлением из-за влияния войны, проблем на рынке труда и повреждения энергетической инфраструктуры.
Несмотря на это, инфляция в Украине выросла преимущественно из-за повышения цен на продукты питания, но инфляционные ожидания остаются стабильными.
МВФ высоко оценил усилия правительства Украины по сохранению внешних резервов и усилению монетарной политики.
Прогноз на 2026−2027 годы
В МВФ прогнозируют, что рост ВВП Украины в 2026—2027 годах ощутимо увеличится — до 5,3% и 4,5% соответственно. При этом база таковых расчетов не детализируется.
В Фонде в очередной раз отметили необходимость сохранения импульса реформ в борьбе с коррупцией и в сфере управления.
В частности, подчеркнув, что властям «необходимо продвигаться в создании нового суда по публичным спорам и внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс».
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