В 2026—2027 годах значительно улучшится ВВП Украины — МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 2026—2027 годах значительно улучшится ВВП Украины — МВФ

Казна и Политика
8
В 2026—2027 годах значительно улучшится ВВП Украины — МВФ
В 2026—2027 годах значительно улучшится ВВП Украины — МВФ
Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины на уровне 4% в этом году и 2,5−3,5% - в следующем и одновременно спрогнозировал ощутимое улучшение этого показателя в 2026—2027 годах.
Об этом говорится в официальном сообщении МВФ по результатам завершения шестого пересмотра программы EFF для Украины.
Читайте также
Отмечается, что реальный ВВП в текущем году может достигнуть 4% со снижением до 2,5−3,5% в следующем году.

Что повлияло

Специалисты МВФ объяснили, что рост экономики в 2024 году будет обусловлен большей устойчивостью к энергетическим шокам, однако в следующем году экономика может столкнуться с замедлением из-за влияния войны, проблем на рынке труда и повреждения энергетической инфраструктуры.
Несмотря на это, инфляция в Украине выросла преимущественно из-за повышения цен на продукты питания, но инфляционные ожидания остаются стабильными.
Читайте также
МВФ высоко оценил усилия правительства Украины по сохранению внешних резервов и усилению монетарной политики.

Прогноз на 2026−2027 годы

В МВФ прогнозируют, что рост ВВП Украины в 2026—2027 годах ощутимо увеличится — до 5,3% и 4,5% соответственно. При этом база таковых расчетов не детализируется.
В Фонде в очередной раз отметили необходимость сохранения импульса реформ в борьбе с коррупцией и в сфере управления.
В частности, подчеркнув, что властям «необходимо продвигаться в создании нового суда по публичным спорам и внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс».
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.