Украина получит транш от МВФ в размере 1,1 млрд долларов — Finance.ua

Украина получит транш от МВФ в размере 1,1 млрд долларов
Совет директоров Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение нового транша в размере 1,1 млрд долларов.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
В рамках программы EFF Украина уже выполнила 35 структурных маяков, из которых 20 касаются фискальной политики.
Сколько получила Украина от МВФ с начала 2024 года
По словам главы Минфина Сергея Марченко, транш поступит в ближайшее время, увеличив общий объем финансирования от МВФ в 2024 году до 5,4 млрд долларов, а общая сумма выплат по программе EFF будет составлять 9,8 млрд долларов США.
В МВФ отметили, что экономика Украины остается устойчивой даже в сложных условиях, а все запланированные на конец сентября количественные критерии эффективности и структурные контрольные показатели были выполнены.
Экономические перспективы
МВФ повысил прогноз экономического роста Украины на 2024 год до 4%. Организация отметила высокую устойчивость Украины к энергетическим шокам.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила важность дальнейшей мобилизации внутренних доходов, реализации Национальной стратегии доходов и реформы таможни.
Эти шаги будут способствовать финансовой стабильности и интеграции Украины в ЕС.
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