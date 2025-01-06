США готовят новые санкции против танкеров, которые перевозят российскую нефть, — Reuters — Finance.ua
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США готовят новые санкции против танкеров, которые перевозят российскую нефть, — Reuters

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Администрация нынешнего президента США Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против россии. В этот раз ударят по нефтяным доходам москвы. Против танкеров, которые перевозят российскую нефть, будут введены санкции.
Издание Reuters пишет, что администрация Байдена стремится укрепить поддержку Украины до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января, учитывая жалобы лидера республиканцев на высокую стоимость американской поддержки Украины.
Отмечается, что администрация Байдена планирует ввести санкции против танкеров, которые перевозят российскую нефть. Она продается по цене, выше установленной Западом в 60 долларов за баррель. С целью обхода ограничений россия использует так называемый теневой флот, состоящий из старых судов. Многие такие суда опасны и подвержены утечке нефти.
«Это будет большой пакет», — сказал один из источников.
По словам другого источника, санкции, скорее всего, будут включать персональные меры против организаторов торговли нефтью по ценам, выше предельной.
россия входит в тройку крупнейших нефтедобывающих стран мира.

Санкции против российской нефти — главные новости

После вторжения россии в Украину в феврале 2022 года США наложили санкции на десятки таких судов «теневого» флота, чтобы снизить возможности россии финансировать войну против Украины.
Это ограничение заставило москву перенаправить свои продажи нефти в Китай и Индию, где охотно покупают российскую нефть, которая продается со скидкой.
По материалам:
УНІАН
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