Минфин США вводит санкции против венгерского министра за его участие в коррупционных схемах — Finance.ua
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Минфин США вводит санкции против венгерского министра за его участие в коррупционных схемах

Фондовый рынок
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Минфин США вводит санкции против венгерского министра за его участие в коррупционных схемах
Минфин США вводит санкции против венгерского министра за его участие в коррупционных схемах
США ввели санкции против Антала Рогана — высокопоставленного чиновника венгерского правительства, из-за его причастности к коррупции в Венгрии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.
Роган занимает должность министра аппарата кабинета Орбана и контролирует сразу несколько государственных структур, в том числе Национальный офис коммуникаций, Цифровое правительственное агентство и Венгерское агентство по туризму.
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Он попал в санкционный список за нарушение Глобального акта Магнитского, который предусматривает ответственность за нарушение прав человека и коррупцию.
За время пребывания в должности чиновника Роган организовал венгерскую систему распределения государственных контрактов и ресурсов среди приближенных, лояльных ему и политической партии «Фидес». Он организовал схемы, призванные контролировать несколько стратегических секторов венгерской экономики.
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«Министр Роган сыграл центральную роль в создании системы в Венгрии, которая принесла пользу ему самому и его партии на средства венгерского народа. Деятельность Рогана является символом более широкой атмосферы безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства захвачены олигархами и недемократическими игроками», — говорится в заявлении.
Введенные санкции блокируют все активы Рогана в США и запрещают транзакции с ним и его предприятиями. Кроме того, финансовые учреждения, взаимодействующие с Роганом, могут также оказаться под санкциями.
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