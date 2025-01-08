Минфин США вводит санкции против венгерского министра за его участие в коррупционных схемах — Finance.ua

Минфин США вводит санкции против венгерского министра за его участие в коррупционных схемах Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Минфин США вводит санкции против венгерского министра за его участие в коррупционных схемах

США ввели санкции против Антала Рогана — высокопоставленного чиновника венгерского правительства, из-за его причастности к коррупции в Венгрии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

Роган занимает должность министра аппарата кабинета Орбана и контролирует сразу несколько государственных структур, в том числе Национальный офис коммуникаций, Цифровое правительственное агентство и Венгерское агентство по туризму.

Читайте также США вывели из-под санкций финансовые операции с новым правительством Сирии

Он попал в санкционный список за нарушение Глобального акта Магнитского, который предусматривает ответственность за нарушение прав человека и коррупцию.

За время пребывания в должности чиновника Роган организовал венгерскую систему распределения государственных контрактов и ресурсов среди приближенных, лояльных ему и политической партии «Фидес». Он организовал схемы, призванные контролировать несколько стратегических секторов венгерской экономики.

Читайте также Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против рф и к ограничениям в отношении беларуси

«Министр Роган сыграл центральную роль в создании системы в Венгрии, которая принесла пользу ему самому и его партии на средства венгерского народа. Деятельность Рогана является символом более широкой атмосферы безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства захвачены олигархами и недемократическими игроками», — говорится в заявлении.

Введенные санкции блокируют все активы Рогана в США и запрещают транзакции с ним и его предприятиями. Кроме того, финансовые учреждения, взаимодействующие с Роганом, могут также оказаться под санкциями.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.