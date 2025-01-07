США вывели из-под санкций финансовые операции с новым правительством Сирии — Finance.ua
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США вывели из-под санкций финансовые операции с новым правительством Сирии

Мир
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США вывели из-под санкций финансовые операции с новым правительством Сирии
США вывели из-под санкций финансовые операции с новым правительством Сирии
Соединенные Штаты отменили санкционные ограничения и временно разрешили ряд финансовых операций с новым правительством Сирии.
Об этом говорится в Генеральной лицензии Министерства финансов США.
Документом предусматривается проведение соглашений с сирийскими государственными структурами, оформленными после 8 декабря 2024 г. Из-под действия ограничений, в частности, выведены транзакции и переводы, связанные с поставкой нефти, природного газа и электричества внутри Сирии, в том числе через Центральный банк Сирии. Помимо этого, послабления распространяются на переводы собственных средств.
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В то же время в ведомстве подчеркнули, что санкционные послабления не распространяются на соглашения, связанные с россией и Ираном, а также на поставки технологий, товаров, программного обеспечения и услуг российского или иранского происхождения.
Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США могут на полгода ослабить ограничения на отправку в Сирию гуманитарной помощи «в знак поддержки» нового правительства страны, сформированного после свержения режима Башара Асада.
По материалам:
suspilne.media
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