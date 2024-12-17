Центробанк Сирии вывез самолетами в россию почти две тонны наличных на $250 млн — Finance.ua

Центробанк Сирии вывез самолетами в россию почти две тонны наличных на $250 млн Сегодня 11:45

Центральный банк Сирии с марта 2018 года по сентябрь 2019-го отправил в москву самолетами около $250 млн наличными.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные российского таможенного агрегатора «Import Genius», передает Радио Свобода.

Согласно им, в этот период из Сирии был выполнен 21 рейс в московский аэропорт «Внуково».

Общий вес банкнот номиналом $100 и 500 евро составил около двух тонн. В частности, в феврале 2019 года из Сирии в москву отправили около 20 млн евро, в мае того же года — $10 млн, утверждает Financial Times.

Средства отправили в два банка: «Российская финансовая корпорация» (РФК) и ЦГРБанк. Оба находятся под санкциями США. Как уточняет издание, РФК связана с «Рособоронэкспортом». До 2018 года центральный банк Сирии денежные средства в российские банки не переводил.

Собеседники газеты сообщили, что из-за санкций, введенных против Сирии, иностранные резервы страны были почти исчерпаны.

Согласно российским документам, из россии в Сирию в тот же период отправляли военные компоненты и новые сирийские банкноты, напечатанные на российском «Гознаке».

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам» объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о «временном выводе войск» из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о побеге Асада.

Фінансовий клуб По материалам:

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