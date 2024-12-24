Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против рф и к ограничениям в отношении беларуси — Finance.ua

Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против рф и к ограничениям в отношении беларуси Сегодня 10:45 — Мир

Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против рф и к ограничениям в отношении беларуси

Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к 15-му пакету санкций, принятому ЕС 16 декабря в отношении рф, а также к мерам против беларуси.

Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

«Министерство экономики, образования и науки Швейцарии в рамках своих полномочий по санкциям расширило санкционные списки в отношении россии и реларуси. Тем самым Швейцария приняла новые санкции ЕС», — говорится в заявлении властей.

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Решение швейцарских властей вступает в силу 24 декабря.

«Кроме того, министерство приняло индивидуальные финансовые санкции, которые ЕС ввел против беларуси в рамках его мер против белорусского режима из-за ситуации в этой стране», — говорится в пресс-релизе.

Евросоюз в минувший понедельник опубликовал 15-й пакет санкций. Он, в частности, предусматривает ограничительные меры против ряда танкеров по перевозке нефти и СПГ. Кроме того, ЕС обновил санкционные списки, добавив в него десятки физических и юридических лиц.

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