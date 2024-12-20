Швейцария выделяет Украине 48 миллионов евро на зимнюю помощь — Finance.ua

Швейцария выделяет Украине 48 миллионов евро на зимнюю помощь
Из-за усиления российских атак на критическую инфраструктуру значительная часть населения Украины сталкивается с отключениями электроэнергии и отопления. Швейцария присоединилась к помощи, выделив около 45 миллионов швейцарских франков (48 миллионов евро) на преодоление зимних вызовов.
Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.
Средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры, ремонт поврежденных домов, а также на удовлетворение гуманитарных потребностей.
Более половины производства электроэнергии в Украине уничтожены, что лишило миллионы людей доступа к электричеству, отоплению и воде.
Согласно сообщению, особое внимание уделяется внутренне перемещенным лицам и людям вблизи линии фронта или в отдаленных регионах.
Помощь включает в себя раздачу твердого топлива и зимней одежды, ремонт и утепление поврежденных домов.
Отмечается, что Швейцария инвестирует в энергоэффективность на местном уровне через взносы в многосторонние фонды, такие как Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и Фонд энергетической поддержки Украины. Финансирование используется для:
- ремонта энергетических систем;
- закупки запасных частей и топлива;
- транспортировки оборудования, в том числе кабелей, трансформаторов и сетевых конструкций.
За последние две зимы Швейцария выделила 84,5 миллионов франков на зимнюю помощь. С начала полномасштабной войны Швейцария предоставила Украине более 477 миллионов франков на гуманитарные нужды.
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