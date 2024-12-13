Эстония выделит дополнительные 200 тысяч евро для помощи Украине — Finance.ua
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Эстония выделит дополнительные 200 тысяч евро для помощи Украине

Казна и Политика
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Эстония выделит дополнительные 200 тысяч евро для помощи Украине
Эстония выделит дополнительные 200 тысяч евро для помощи Украине
Министерство иностранных дел Эстонии выделит из бюджета 2024 года еще 200 тысяч евро на помощь украинцам.
Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, цитирует ERR.
Помощь предназначена для женщин, детей и людей с особыми потребностями. Кроме того, поддержат восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
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«Мы не можем забывать, что вблизи линии фронта в Украине ситуация по-прежнему очень тяжелая, а гуманитарные потребности велики. Влияние войны глубоко затрагивает общество, и важно, чтобы Эстония через международные организации могла поддержать самых уязвимых людей», — сказал глава МИД Эстонии.
100 тысяч евро выделили Гуманитарному фонду Украины при Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.
68 тысяч евро предусмотрено для Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) для смягчения гуманитарной ситуации в Украине в 2025 году. В эстонском МИД подчеркнули, что две трети украинских женщин подверглись гендерному насилию, многие стали жертвами торговли людьми или сексуального насилия, связанного с конфликтом, количество случаев домашнего насилия также увеличилось.
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В поддержку деятельности Международной организации по миграции в 2025 году эстонское МИД выделило 10 тысяч евро.
Фонд поддержки энергетики Украины получит 20 тысяч евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Глава МИД добавил, что энергетический сектор Украины по-прежнему нуждается в поддержке, поскольку, по прогнозам, отключения света будут продолжаться от 6 до 18 часов в сутки.
По материалам:
hromadske
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