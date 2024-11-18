Эстония объявила новый пакет военной помощи Украине — Finance.ua

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Эстония объявила новый пакет военной помощи Украине

Казна и Политика
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Эстония объявила новый пакет военной помощи Украине
Эстония объявила новый пакет военной помощи Украине
Эстония направит новый пакет военной помощи в Украину, сообщило Министерство обороны страны.
Пакет помощи собран из запасов эстонских Сил обороны, учитывая потребности Украины. Там будут военно-морская форма, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и разные виды боеприпасов.
В скором времени правительство страны откроет ежегодную программу поддержки эстонских компаний на конкурсной основе. Это не только поддержит Украину, но и экономику и безопасность Эстонии.
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Эстония уже передала Украине военную помощь более чем на €500 миллионов, или 1,4% валового внутреннего продукта. Это были переносные противотанковые комплексы Javelin, противотанковые мины и гранатометы, минометы, артиллерийские установки, автомобили и средства связи, полевые госпитали, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и сухпайки.
Кроме того, Эстония провела обучение 1500 украинских военных.
По материалам:
theБабель
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