Эстония планирует изменить структуру военной помощи Украине — Finance.ua

Эстония планирует изменить структуру военной помощи Украине Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Эстония намерена изменить структуру военной помощи Украине, сосредоточив ее на продукции эстонских предприятий. В 2023 году Эстония предоставила Украине помощь на сумму около 100 млн евро, что составляет 0,25% ВВП страны.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ERR.

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В ближайшие годы поддержка Украины со стороны Эстонии продолжится, однако фокус будет сделан на товарах местного производства.

По словам Певкура, Эстония уже начала переговоры с Украиной по поводу их приоритетов адаптировать свою продукцию под украинские потребности.

Эстонская оборонная промышленность способна производить широкий ассортимент товаров на сумму более 100 млн евро в год, включая беспилотники, системы разминирования и наблюдения, военных катеров и противодроновых ружей.

Министр отметил, что поставляемая в Украину эстонская военная продукция получила высокие оценки и остается востребованной. Среди успешных поставок — беспилотники, военные катера и противодроновые ружья. После согласования приоритетов украинской стороны Эстония планирует организовать тендеры для своих оборонных предприятий.

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