В Эстонии выросла занятость украинцев, работают уже почти 60% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Эстонии выросла занятость украинцев, работают уже почти 60%

44
В Эстонии выросла занятость украинцев, работают уже почти 60%
В Эстонии выросла занятость украинцев, работают уже почти 60%
За прошлый год количество трудоустроенных украинцев с временной защитой в Эстонии выросло и сейчас достигает почти 60%.
Об этом сообщает ERR.
По официальным данным, в настоящее время в Эстонии проживает чуть более 33 400 граждан Украины с временной защитой. С начала 2024 г. такой статус оформили 3000 украинцев.
Читайте также
Среди этих 33 400 украинцев трудоспособного возраста — около 20 тысяч человек.
По данным за первый квартал 2024 года, из всех украинцев с временной защитой в Эстонии работало 57%, что почти на десять процентных пунктов больше, чем год назад.
Где работают? Большинство украинцев, 39%, занимаются низкоквалифицированным трудом, 16,8% - в сфере услуг и торговли. В индустрии заняты 24,8% трудоустроенных, еще 16,4% занимаются административной работой.
Читайте также
Средняя заработная плата трудоустроенных украинцев в первом квартале года составляла 1424 евро, в то время как для эстонцев это 1933 евро.
Не работает около 3100 украинцев. Они составляют 6,5% всех безработных в Эстонии.
На украинцев, получающих социальные выплаты, на государственном уровне за первые три месяца года выплатили 7 млн евро. На уровне местных органов за первое полугодие на выплаты украинцам потратили 9 млн евро.
В Департаменте социального страхования (SKA) говорят, что количество украинцев среди лиц, получивших социальные выплаты на проживание, снизилось, однако не называют конкретные цифры. Среди всех получателей выплат от местных органов власти украинцы со временной защитой составляют менее половины.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.