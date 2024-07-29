В Эстонии выросла занятость украинцев, работают уже почти 60% — Finance.ua

В Эстонии выросла занятость украинцев, работают уже почти 60% Сегодня 09:11

В Эстонии выросла занятость украинцев, работают уже почти 60%

За прошлый год количество трудоустроенных украинцев с временной защитой в Эстонии выросло и сейчас достигает почти 60%.

Об этом сообщает ERR

По официальным данным, в настоящее время в Эстонии проживает чуть более 33 400 граждан Украины с временной защитой. С начала 2024 г. такой статус оформили 3000 украинцев.

Читайте также Самые востребованные вакансии для иностранцев в Эстонии

Среди этих 33 400 украинцев трудоспособного возраста — около 20 тысяч человек.

По данным за первый квартал 2024 года, из всех украинцев с временной защитой в Эстонии работало 57%, что почти на десять процентных пунктов больше, чем год назад.

Где работают? Большинство украинцев, 39%, занимаются низкоквалифицированным трудом, 16,8% - в сфере услуг и торговли. В индустрии заняты 24,8% трудоустроенных, еще 16,4% занимаются административной работой.

Читайте также Среди украинских беженцев возрос интерес к открытию бизнеса в Эстонии

Средняя заработная плата трудоустроенных украинцев в первом квартале года составляла 1424 евро, в то время как для эстонцев это 1933 евро.

Не работает около 3100 украинцев. Они составляют 6,5% всех безработных в Эстонии.

На украинцев, получающих социальные выплаты, на государственном уровне за первые три месяца года выплатили 7 млн евро. На уровне местных органов за первое полугодие на выплаты украинцам потратили 9 млн евро.

В Департаменте социального страхования (SKA) говорят, что количество украинцев среди лиц, получивших социальные выплаты на проживание, снизилось, однако не называют конкретные цифры. Среди всех получателей выплат от местных органов власти украинцы со временной защитой составляют менее половины.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.