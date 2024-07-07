Среди украинских беженцев возрос интерес к открытию бизнеса в Эстонии — Finance.ua

Среди украинских беженцев возрос интерес к открытию бизнеса в Эстонии
С начала 2022 года Касса по безработице активно поддерживает украинских беженцев, которые открывают бизнес в Эстонии. За это время предпринимателям из Украины было предоставлено около 84 тысяч евро, а 233 украинских беженца прошли обучение предпринимательству через местную Кассу по безработице.
Об этом пишет Delfi.
За это время с учета были сняты 727 человек, ставших предпринимателями. 14 человек открыли собственное предприятие с финансовой поддержкой Кассы по безработице.
Больше всего бизнесов открыто в сферах:
- обрабатывающей промышленности;
- ремонта автомобилей или велосипедов;
- есть стартапы в сфере общественного питания или торговли.
«Видно, что ситуация изменилась со временем. Интерес украинских беженцев к открытию бизнеса возрос. Если в первый год войны люди думали, что поработают здесь, а потом вернутся домой, то, к сожалению, реальность оказалась иной. Поскольку открытие бизнеса — это не краткосрочная работа, по началу интереса к нему не было», — сообщает представитель Кассы по безработице.
Касса по безработице предлагает поддержку в открытии бизнеса. Сумма пособия — до 6 тыс. евро на человека.
Цель состоит в том, чтобы начинающий предприниматель создал функционирующую и сильную компанию, в идеале — трудоустроил не только себя, но и предлагал работу другим людям.
«Может показаться, что получить поддержку просто, но поскольку цель — создание сильных компаний, требования достаточно высокие. Статистика показывает, что компании, созданные при нашей поддержке, достаточно сильные и существуют долгие годы», — сообщает Касса по безработице.
Справка Finance.ua:
- в Польше с 1 июля меняют условия предоставления помощи беженцам из Украины. Уже не будет возможности получать 40 злотых за каждый день. Также будет приостановлена выплата пособия в размере 300 злотых для новых беженцев;
- в Чехии уже с августа планируется увеличить гуманитарную помощь для беженцев из Украины из-за того, что в сентябре истекает срок права многих беженцев на бесплатное временное проживание;
- Миграционное ведомство Финляндии Migri летом и осенью планирует сократить количество мест для размещения новых беженцев. Также будут закрыты некоторые центры приема.
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