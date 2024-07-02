Фінляндія скорочує кількість притулків для біженців — Finance.ua

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Фінляндія скорочує кількість притулків для біженців

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Фінляндія скорочує кількість притулків для біженців
Фінляндія скорочує кількість притулків для біженців
Міграційне відомство Фінляндії Migri влітку та восени планує скоротити кількість місць для розміщення нових біженців. Також буде закрито деякі центри прийому.
Про це пише фінське видання Yle із посиланням на міграційне відомство Migri.

У чому причини

Відомство зменшує кількість прийомних місць, оскільки кількість претендентів на тимчасовий захист і притулок у Фінляндії скоротилася.
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Також зменшилася потреба в розміщенні, оскільки багато хто з тих, хто отримав статус тимчасового захисту з центрів прийому, переїхали в муніципальне житло.

Скільки біженців з України знаходиться у Фінляндії

Міграційне відомство регулює кількість місць для розміщення прохачів притулку для того, щоб воно відповідало поточній ситуації.
За даними фінського МВС, Фінляндія після повномасштабного вторгнення дала притулок понад 65 тис. біженців з України.
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Нагадаємо, Ірландія знову розглядає можливість зменшення виплат. У владі вже ведуться обговорення щодо нового скорочення соціальної допомоги для українців. Проте цю ідею критикує Партія зелених, яка вказує на зростання виїзду українців з Ірландії.
У Німеччині планують створити національну платіжну картку для біженців, щоб отримувати на неї соціальні виплати. Таке нововведення запровадять для обмеження використання готівки мігрантами.

Безкоштовне житло для українців у країнах Європи 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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