Знову скорочення виплат: Ірландія зменшить допомогу для українців — Finance.ua

Знову скорочення виплат: Ірландія зменшить допомогу для українців Сьогодні 06:10 — Світ

Знову скорочення виплат: Ірландія зменшить допомогу для українців

Ірландія знову розглядає можливість зменшення соціальних виплат для українців.

Про це повідомляє The Irish Times. Раніше країна вже вносила зміни у правила для біженців, і навесні 2024 року потік мігрантів до країни різко спав.

Зазначається, що останнім часом Ірландія була дуже популярною серед громадян України. Але кількість людей, які прибувають туди у пошуках притулку, раптово зменшилася навесні 2024 року. Такі зміни відбулися після того, як країна оголосила про зменшення соціальних виплат і обмежень на проживання у державному житлі.

Які ще зміни хочуть впровадити для українців в Ірландії?

Країна знову розглядає можливість зменшення виплат. У владі вже ведуться обговорення щодо нового скорочення соціальної допомоги для українців. Проте цю ідею критикує Партія зелених, яка вказує на зростання виїзду українців з Ірландії.

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Зазначається, що після зменшення виплат у березні 2024 року українці отримують таку тижневу допомогу:

38,80 євро на дорослого;

29,80 євро на дитину.



Обмеження на перебування у державному житлі скоротили до 90 днів. Тим часом ті, хто прибув до Ірландії до 14 березня цього року, продовжують отримувати 220 євро на тиждень.

Наразі не зрозуміло, чи стосуватимуться нові обмеження тих, хто вже знаходиться на території країни, чи вони будуть застосовані лише до новоприбулих.

Також невідомо, наскільки можуть бути скорочені виплати, проте уряд Ірландії заявляє про свої наміри здійснити такі заходи.

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