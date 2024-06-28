Фінляндія відправить новий пакет військової допомоги для України — Finance.ua
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Фінляндія відправить новий пакет військової допомоги для України

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Фінляндія відправить новий пакет військової допомоги для України
Фінляндія відправить новий пакет військової допомоги для України
Фінляндія оголосила про передачу Україні вже 24-го пакета військової допомоги — рішення ухвалив президент Александер Стубб на пропозицію уряду.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.
За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 мільйонів євро.
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Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,2 мільярди євро.
«Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання», — заявив міністр оборони Антті Хяккянен.
З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного надання допомоги, точний зміст, способи та терміни надання пакета не розголошуються.
За матеріалами:
Українська правда
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