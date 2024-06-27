Украина подписала соглашения о безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией — Finance.ua
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Украина подписала соглашения о безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией

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Украина подписала соглашения о безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией
Украина подписала соглашения о безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией, mind.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о двусторонних гарантиях безопасности с Европейским Союзом. Кроме того, соглашения о безопасности подписаны с Литвой и Эстонией.
Об этом шла речь во время трансляции на сайте Еврокомиссии Саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе. Также об этом пишет Общественное.
По данным издания, предыдущий текст соглашения содержал два основных раздела относительно гарантий безопасности, которые имели по девять пунктов. Это, в частности:
  • поддержка в 50 млрд евро, заложенная в бюджет ЕС на ближайшие четыре года в рамках программы Ukraine Facility; деньги на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира; пять миллиардов — на оружие из Фонда помощи и доходы от замороженных активов рф;
  • первый раздел соглашения сфокусирован на долгосрочном обеспечении военной техникой, подготовке военнослужащих и оборонной реформе, сотрудничестве оборонных индустрий Украины и ЕС, кибербезопасности, обмене разведданными;
  • во второй главе речь идет о «будущем Украины и ее граждан в Евросоюзе», разминировании и восстановлении, продолжении поддержки беженцев, сохранении и усилении антироссийских санкций, создании спецтрибунала для политической верхушки рф и т. п.;
  • отдельным разделом в соглашении очерчен план действий в случае вероятной агрессии в будущем, в частности, речь идет о срочных консультациях, которые должны пройти в течение суток.
Уточняется, что на саммит также прибыли премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Польши Дональд Туск, канцлер Германии Олаф Шольц и другие лидеры.
По материалам:
Mind
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