Украина подписала соглашения о безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией — Finance.ua

Украина подписала соглашения о безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией Сегодня 18:32

Украина подписала соглашения о безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией, mind.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о двусторонних гарантиях безопасности с Европейским Союзом. Кроме того, соглашения о безопасности подписаны с Литвой и Эстонией.

Об этом шла речь во время трансляции на сайте Еврокомиссии Саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе. Также об этом пишет Общественное.

По данным издания, предыдущий текст соглашения содержал два основных раздела относительно гарантий безопасности, которые имели по девять пунктов. Это, в частности:

поддержка в 50 млрд евро, заложенная в бюджет ЕС на ближайшие четыре года в рамках программы Ukraine Facility; деньги на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира; пять миллиардов — на оружие из Фонда помощи и доходы от замороженных активов рф;

первый раздел соглашения сфокусирован на долгосрочном обеспечении военной техникой, подготовке военнослужащих и оборонной реформе, сотрудничестве оборонных индустрий Украины и ЕС, кибербезопасности, обмене разведданными;



во второй главе речь идет о «будущем Украины и ее граждан в Евросоюзе», разминировании и восстановлении, продолжении поддержки беженцев, сохранении и усилении антироссийских санкций, создании спецтрибунала для политической верхушки рф и т. п. ;

; отдельным разделом в соглашении очерчен план действий в случае вероятной агрессии в будущем, в частности, речь идет о срочных консультациях, которые должны пройти в течение суток.



Уточняется, что на саммит также прибыли премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Польши Дональд Туск, канцлер Германии Олаф Шольц и другие лидеры.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.