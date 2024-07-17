Самые востребованные вакансии для иностранцев в Эстонии — Finance.ua

Самые востребованные вакансии для иностранцев в Эстонии
Эстония испытывает нехватку рабочей силы в 63 профессиях, показывает Отчет EURES о недостатке и избытке за 2023 год.
Некоторые из наиболее пострадавших отраслей — это квалифицированные профессии, здравоохранение, ІТ, общепит и гостиничный бизнес, а также производство.
Об этом пишет Schengen.News.
Недавнее исследование, проведенное Work in Estonia, показало, что местная промышленность сталкивается с проблемами в поиске эстонских работников. Хотя эта ситуация создает вызов для экономики страны, она может являться возможностью для иностранных работников, принадлежащих к наиболее востребованным профессиям и желающих работать в Эстонии.
Согласно последнему отчету EURES, некоторые профессии, испытывающие нехватку рабочей силы в Эстонии:
- Рабочие животноводческих ферм.
- Водители грузовиков и грузовиков.
- Монтажники машин.
- Электромеханики и монтажники.
- Слесари и ремонтники сельскохозяйственных и промышленных машин.
- Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков.
- Рабочие листового металла.
- Сварщики и резчики.
- Маляры и смежные работники.
- Охранники.
- Помощники здравоохранения.
- Наблюдатели за строительством.
- Начальники производства.
- Техники гражданского строительства.
- Разработчики и аналитики программного обеспечения, не классифицированные в других рубриках.
- Веб- и мультимедийные разработчики.
- Системные аналитики.
- Учителя с особыми потребностями.
- Воспитатели ДУЗ.
- Учителя.
- Профессиональные медсестры.
- Врачи общего профиля/специалисты.
- Инженеры-строители.
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Это означает, что иностранцам может быть трудно найти работу на этих должностях из-за высокой конкуренции.
40% вакансий в первом квартале были в государственном секторе
По данным Департамента статистики Эстонии, в первом квартале 2024 года предприятия, учреждения и организации Эстонии сообщили о почти 10 000 вакансиях.
40 процентов вакансий за этот период касались государственного сектора. В то же время, отраслями с наименьшим количеством вакансий были сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, по словам аналитика социальной статистики Лиины Куусик.
Справка Finance.ua:
- Эстония пытается адаптировать переселенцев. Сейчас немало языковых курсов для взрослых. Дети в школе дополнительно учат эстонскому языку. Обычно языковые курсы бесплатные. Кроме того, проводятся специальные адаптационные лекции, на которых рассказывают, как все устроено в стране. Курс короткий, но пройти его должны все беженцы.
- Кроме того, всевозможные языковые курсы также проводит и биржа труда. В Эстонии она называется «Касса по безработице». Кстати, украинские дети свободно учатся в местных школах и уже успели выучить язык на бытовом уровне.
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