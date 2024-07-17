Самые востребованные вакансии для иностранцев в Эстонии — Finance.ua

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Самые востребованные вакансии для иностранцев в Эстонии

Личные финансы
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Самые востребованные вакансии для иностранцев в Эстонии
Самые востребованные вакансии для иностранцев в Эстонии
Эстония испытывает нехватку рабочей силы в 63 профессиях, показывает Отчет EURES о недостатке и избытке за 2023 год.
Некоторые из наиболее пострадавших отраслей — это квалифицированные профессии, здравоохранение, ІТ, общепит и гостиничный бизнес, а также производство.
Об этом пишет Schengen.News.
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Недавнее исследование, проведенное Work in Estonia, показало, что местная промышленность сталкивается с проблемами в поиске эстонских работников. Хотя эта ситуация создает вызов для экономики страны, она может являться возможностью для иностранных работников, принадлежащих к наиболее востребованным профессиям и желающих работать в Эстонии.
Согласно последнему отчету EURES, некоторые профессии, испытывающие нехватку рабочей силы в Эстонии:
  • Рабочие животноводческих ферм.
  • Водители грузовиков и грузовиков.
  • Монтажники машин.
  • Электромеханики и монтажники.
  • Слесари и ремонтники сельскохозяйственных и промышленных машин.
  • Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков.
  • Рабочие листового металла.
  • Сварщики и резчики.
  • Маляры и смежные работники.
  • Охранники.
  • Помощники здравоохранения.
  • Наблюдатели за строительством.
  • Начальники производства.
  • Техники гражданского строительства.
  • Разработчики и аналитики программного обеспечения, не классифицированные в других рубриках.
  • Веб- и мультимедийные разработчики.
  • Системные аналитики.
  • Учителя с особыми потребностями.
  • Воспитатели ДУЗ.
  • Учителя.
  • Профессиональные медсестры.
  • Врачи общего профиля/специалисты.
  • Инженеры-строители.
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Эстония сообщила о шести избыточных профессиях, таких как бухгалтеры, клерки по вводу данных, дизайнеры интерьеров и декораторы, административные и исполнительные секретари, журналисты и дизайнеры товаров и одежды.
Это означает, что иностранцам может быть трудно найти работу на этих должностях из-за высокой конкуренции.
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40% вакансий в первом квартале были в государственном секторе

По данным Департамента статистики Эстонии, в первом квартале 2024 года предприятия, учреждения и организации Эстонии сообщили о почти 10 000 вакансиях.
40 процентов вакансий за этот период касались государственного сектора. В то же время, отраслями с наименьшим количеством вакансий были сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, по словам аналитика социальной статистики Лиины Куусик.

Справка Finance.ua:

  • Эстония пытается адаптировать переселенцев. Сейчас немало языковых курсов для взрослых. Дети в школе дополнительно учат эстонскому языку. Обычно языковые курсы бесплатные. Кроме того, проводятся специальные адаптационные лекции, на которых рассказывают, как все устроено в стране. Курс короткий, но пройти его должны все беженцы.
  • Кроме того, всевозможные языковые курсы также проводит и биржа труда. В Эстонии она называется «Касса по безработице». Кстати, украинские дети свободно учатся в местных школах и уже успели выучить язык на бытовом уровне.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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