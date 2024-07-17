Самые востребованные вакансии для иностранцев в Эстонии — Finance.ua

Самые востребованные вакансии для иностранцев в Эстонии Сегодня 17:00 — Личные финансы

Самые востребованные вакансии для иностранцев в Эстонии

Эстония испытывает нехватку рабочей силы в 63 профессиях, показывает Отчет EURES о недостатке и избытке за 2023 год.

Некоторые из наиболее пострадавших отраслей — это квалифицированные профессии, здравоохранение, ІТ, общепит и гостиничный бизнес, а также производство.

Об этом пишет Schengen.News.

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Недавнее исследование, проведенное Work in Estonia, показало, что местная промышленность сталкивается с проблемами в поиске эстонских работников. Хотя эта ситуация создает вызов для экономики страны, она может являться возможностью для иностранных работников, принадлежащих к наиболее востребованным профессиям и желающих работать в Эстонии.

Согласно последнему отчету EURES, некоторые профессии, испытывающие нехватку рабочей силы в Эстонии:

Рабочие животноводческих ферм.

Водители грузовиков и грузовиков.

Монтажники машин.

Электромеханики и монтажники.

Слесари и ремонтники сельскохозяйственных и промышленных машин.

Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков.

Рабочие листового металла.

Сварщики и резчики.

Маляры и смежные работники.

Охранники.

Помощники здравоохранения.

Наблюдатели за строительством.

Начальники производства.

Техники гражданского строительства.

Разработчики и аналитики программного обеспечения, не классифицированные в других рубриках.

Веб- и мультимедийные разработчики.

Системные аналитики.

Учителя с особыми потребностями.

Воспитатели ДУЗ.

Учителя.

Профессиональные медсестры.

Врачи общего профиля/специалисты.

Инженеры-строители.

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Эстония сообщила о шести избыточных профессиях, таких как бухгалтеры, клерки по вводу данных, дизайнеры интерьеров и декораторы, административные и исполнительные секретари, журналисты и дизайнеры товаров и одежды.

Это означает, что иностранцам может быть трудно найти работу на этих должностях из-за высокой конкуренции.

40% вакансий в первом квартале были в государственном секторе

По данным Департамента статистики Эстонии, в первом квартале 2024 года предприятия, учреждения и организации Эстонии сообщили о почти 10 000 вакансиях.

40 процентов вакансий за этот период касались государственного сектора. В то же время, отраслями с наименьшим количеством вакансий были сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, по словам аналитика социальной статистики Лиины Куусик.

Справка Finance.ua:

Эстония пытается адаптировать переселенцев. Сейчас немало языковых курсов для взрослых. Дети в школе дополнительно учат эстонскому языку. Обычно языковые курсы бесплатные. Кроме того, проводятся специальные адаптационные лекции, на которых рассказывают, как все устроено в стране. Курс короткий, но пройти его должны все беженцы.

Кроме того, всевозможные языковые курсы также проводит и биржа труда. В Эстонии она называется «Касса по безработице». Кстати, украинские дети свободно учатся в местных школах и уже успели выучить язык на бытовом уровне.

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