Социальные выплаты и аренда жилья: Эстония предусмотрела немалые компенсации беженцам из Украины — Finance.ua

Социальные выплаты и аренда жилья: Эстония предусмотрела немалые компенсации беженцам из Украины Сегодня 15:47 — Мир

Социальные выплаты и аренда жилья: Эстония предусмотрела немалые компенсации беженцам из Украины

В Эстонии украинцы оформили временную защиту, позволяющую проживать в стране, работать, учиться и получать медицинскую помощь. Украинцы получают такую ​​же финансовую помощь, как местные. Некоторые смогли оформить здесь пенсию или компенсацию.

Об этом говорится в материале «Утра Дома».

Сейчас в Эстонии находится ориентировочно 80 тысяч украинцев. С временной защитой переселенцы могут свободно находиться в стране, трудоустроиться, обучаться и получать медицинскую помощь.

Читайте также Эстония выплатит украинцам финансовую помощь: кто и как может получить субсидию

«Получившие временную защиту пользуются всеми правами и услугами, которые имеют жители Эстонии. Все это сохраняется, включая все социальные выплаты. Лица, получающие пенсию в Украине, подают ходатайство на компенсацию разницы между украинской и эстонской пенсиями. Кстати, народная пенсия в Эстонии составляет 330 евро в месяц, поэтому часто украинцам доплачивают разницу или оформляют эстонскую пенсию. Предусмотрена здесь и родительская компенсация. Если прибыли родители с ребенком в возрасте до полутора лет, они могут рассчитывать на родительскую компенсацию, которая составляет 750 евро. Отдельно выплачивают пособие на старшего ребенка», — объяснила глава конгресса украинцев в Эстонии Вера Конык.

В начале вторжения многие эстонцы приютили украинцев. Кроме того, власти поселили беженцев в гостиницах, хостелах или даже на кораблях. В настоящее время Эстония помогает украинцам с арендой жилья. В частности, оплачивают жилье на первое время.

Читайте также В Эстонии подсчитали, что вклад украинских беженцев в экономику превышает расходы на них

Эстония пытается адаптировать переселенцев. Сейчас немало языковых курсов для взрослых. Дети в школе дополнительно изучают эстонский язык. Обычно языковые курсы бесплатны. Кроме того, проводятся специальные адаптационные лекции, на которых рассказывают, как все устроено в стране. Курс короткий, но пройти его должны все беженцы.

Кроме того, всевозможные языковые курсы также проводит и биржа труда. В Эстонии она называется «Касса по безработице». Кстати, украинские дети свободно учатся в местных школах и уже успели выучить язык на бытовом уровне.

Дім По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.