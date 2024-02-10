Эстония выплатит украинцам финансовую помощь: кто и как может получить субсидию — Finance.ua

Эстония выплатит украинцам финансовую помощь: кто и как может получить субсидию
Финансовую выплату могут получить домохозяйства в Украине, которые пострадали от полномасштабного вторжения россии. Помощь предоставит Эстонский совет по делам беженцев.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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Выплаты производятся в рамках «Программы экстренной поддержки средств к существованию». Сумма выплат варьируется от 23 500 до 33 000 гривен в зависимости от деятельности.
Претендовать на помощь могут жители таких общин:
- Широковской и Новониколаевской Запорожской области;
- Березнеговатской и Казанковской Николаевской области;
- Шевченковской и Слобожанской в Харьковской области.
Граждане смогут получить субсидии на начало или возобновление таких видов хозяйственной деятельности:
- животноводство;
- производство молочной продукции;
- птицеводство;
- огородничество;
- пчеловодство
и т. д.
Как получить помощь
Необходимо подать заявку на участие в программе по ссылке до 29 февраля 2024 года. Ее изучат специалисты Совета, которые могут потребовать дополнительную информацию. Письмо об этом поступит заявителю на электронную почту, указанную в онлайн-форме.
Справка Finance.ua:
- Лидеры Европейского Союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024−2027 годы.
- Депутаты Бундестага приняли государственный бюджет на 2024 год. На военную помощь Украине в документе предусмотрено около 7,6 млрд евро.
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