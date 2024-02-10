Эстония выплатит украинцам финансовую помощь: кто и как может получить субсидию — Finance.ua

Эстония выплатит украинцам финансовую помощь: кто и как может получить субсидию Сегодня 12:08 — Личные финансы

Эстония выплатит украинцам финансовую помощь: кто и как может получить субсидию

Финансовую выплату могут получить домохозяйства в Украине, которые пострадали от полномасштабного вторжения россии. Помощь предоставит Эстонский совет по делам беженцев.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Выплаты производятся в рамках «Программы экстренной поддержки средств к существованию». Сумма выплат варьируется от 23 500 до 33 000 гривен в зависимости от деятельности.

Претендовать на помощь могут жители таких общин:

Широковской и Новониколаевской Запорожской области;

Березнеговатской и Казанковской Николаевской области;

Шевченковской и Слобожанской в ​​Харьковской области.

Граждане смогут получить субсидии на начало или возобновление таких видов хозяйственной деятельности:

животноводство;

производство молочной продукции;

птицеводство;

огородничество;

пчеловодство и т. д.

Как получить помощь

до 29 февраля 2024 года. Ее изучат специалисты Совета, которые могут потребовать дополнительную информацию. Письмо об этом поступит заявителю на электронную почту, указанную в онлайн-форме. Необходимо подать заявку на участие в программе по ссылке . Ее изучат специалисты Совета, которые могут потребовать дополнительную информацию. Письмо об этом поступит заявителю на электронную почту, указанную в онлайн-форме.

Справка Finance.ua:

Лидеры Европейского Союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024−2027 годы.

в рамках программы Ukraine Facility на 2024−2027 годы. Депутаты Бундестага приняли государственный бюджет на 2024 год. На военную помощь Украине в документе предусмотрено около 7,6 млрд евро.



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