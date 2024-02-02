Бундестаг принял госбюджет, помощь Украине — почти €7,6 миллиарда Сегодня 16:16 — Мир

Бундестаг принял госбюджет, помощь Украине — почти €7,6 миллиарда

Депутаты Бундестага приняли во втором и сразу третьем чтении государственный бюджет на 2024 год.

«За» отдали голоса 388 парламентариев правящей коалиции, против проголосовали 279 депутатов, сообщает Укринформ.

В этом году правительство ФРГ может потратить 476,81 млрд евро. Чистые заимствования должны составить 39,03 млрд евро.

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На военную помощь Украине в документе предусмотрено около 7,6 млрд евро.

Пока законодатели голосовали, члены Бундесрата (представительства 16 федеральных земель) ждали, чтобы в свою очередь одобрить основной финансовый документ государства. Они, как ожидается, быстро утвердят решение Бундестага.

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Бюджет должен быть принят ранее, но постановление Федерального конституционного суда от 15 ноября 2023 года о несоответствии первого проекта, предложенного правительством, заставило правящую коалицию пересматривать документ ввиду большой финансовой «дыры», образовавшейся из-за запрета использовать деньги Фонда экономической стабилизации.

Новый проект бюджета рассматривался всю эту пленарную неделю, в течение 4 дней, по каждому министерству и ведомству отдельно, в горячих дебатах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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