27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете помощи Украине — Finance.ua
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27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете помощи Украине

Казна и Политика
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27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете помощи Украине
27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете помощи Украине
Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете помощи Украине на €50 млрд в рамках бюджета ЕС.
Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Такое решение обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование Украины. «ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту», — сказал Шарль Мишель.
27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете помощи Украине
Напомним, в Брюсселе началось специальное заседание Европейского совета с участием глав государств и правительств стран-членов Евросоюза с целью поиска компромисса и принятия единогласного решения о создании Украинского фонда объемом 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024−2027 годов.
В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил: «Ukraine Facility — это четырехлетняя программа общим объемом 50 млрд евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита. Еще один компонент программы предусматривает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Он позволит привлечь дополнительные средства на инвестиции. Благодарен Президенту Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам государств-членов ЕС за неуклонную поддержку. Каждый ваш голос — весомый вклад в нашу общую победу».

Справка Finance.ua:

  • в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза;
  • в то же время президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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