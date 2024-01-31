Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины — Finance.ua

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Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Казна и Политика
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Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины
Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины
Германия обновила перечень военной помощи, переданной Украине, включив в него бронетранспортеры, танки для разминирования и пограничные машины. Кроме того, Киев получил сухпайки, артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО.
Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт немецкого правительства.
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Согласно обновленному списку, Украина получила:
  • 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;
  • 24 БТР FFG;
  • 3 танка-разминировщика WiSENT 1 MC;
  • 1 мостоукладочный танк Biber;
  • 14 минных тралов;
  • 4 машины для охраны границы;
  • 1 морскую систему разминирования;
  • 1 систему наблюдения для спутниковой связи;
  • ракеты IRIS-T для пусковых установок IRIS-T SLS;
  • 1040 155-мм снарядов;
  • 450 цепей противоскольжения;
  • 194 000 пайков;
Кроме того, в списке анонсированной помощи появились 6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 (с запчастями) и еще 16 минных тралов.
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Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Германия предоставит Украине военные товары на сумму более семи миллиардов евро.
В 2023 году Германия выделила 50 миллионов евро на улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц. Речь идет о проекте «Улучшение жилищных условий ВПЛ на востоке Украины».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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