Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины — Finance.ua

Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Германия обновила перечень военной помощи, переданной Украине, включив в него бронетранспортеры, танки для разминирования и пограничные машины. Кроме того, Киев получил сухпайки, артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО.

Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт немецкого правительства.

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Согласно обновленному списку, Украина получила:

4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;

24 БТР FFG;

3 танка-разминировщика WiSENT 1 MC;

1 мостоукладочный танк Biber;

14 минных тралов;

4 машины для охраны границы;

1 морскую систему разминирования;

1 систему наблюдения для спутниковой связи;

ракеты IRIS-T для пусковых установок IRIS-T SLS;

1040 155-мм снарядов;

450 цепей противоскольжения;

194 000 пайков;

Кроме того, в списке анонсированной помощи появились 6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 (с запчастями) и еще 16 минных тралов.

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Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что в 2024 году Германия предоставит Украине военные товары на сумму более семи миллиардов евро.

В 2023 году Германия выделила 50 миллионов евро на улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц. Речь идет о проекте «Улучшение жилищных условий ВПЛ на востоке Украины».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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