Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины — Finance.ua

Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины
Германия обновила перечень военной помощи, переданной Украине, включив в него бронетранспортеры, танки для разминирования и пограничные машины. Кроме того, Киев получил сухпайки, артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО.
Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт немецкого правительства.
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Согласно обновленному списку, Украина получила:
- 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;
- 24 БТР FFG;
- 3 танка-разминировщика WiSENT 1 MC;
- 1 мостоукладочный танк Biber;
- 14 минных тралов;
- 4 машины для охраны границы;
- 1 морскую систему разминирования;
- 1 систему наблюдения для спутниковой связи;
- ракеты IRIS-T для пусковых установок IRIS-T SLS;
- 1040 155-мм снарядов;
- 450 цепей противоскольжения;
- 194 000 пайков;
Кроме того, в списке анонсированной помощи появились 6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 (с запчастями) и еще 16 минных тралов.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Германия предоставит Украине военные товары на сумму более семи миллиардов евро.
В 2023 году Германия выделила 50 миллионов евро на улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц. Речь идет о проекте «Улучшение жилищных условий ВПЛ на востоке Украины».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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