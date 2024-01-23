Германия продолжит помогать энергосектору Украины — Finance.ua

Германия продолжит помогать энергосектору Украины Сегодня 10:14 — Энергетика

Германия продолжит помогать энергосектору Украины

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с делегацией представителей Бундестага ФРГ. Во встрече, в частности, приняли участие депутаты парламента Германии Роберт Вольман, Кассем Тахер Салех, Гольгер Беккер, Катя Адлер.

Светлана Гринчук поблагодарила Германию за поддержку украинского энергосектора и особо подчеркнула значение вклада ФРГ в Фонд поддержки энергетики Украины, созданный по совместной инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара Кадри Симсон.

«На сегодняшний день благодаря нашим иностранным и международным партнерам, ставшим спонсорами Фонда, сумма обязательств по грантовым вкладам выросла уже до более 400 млн евро. Мы очень ценим то, что общий вклад Германии является наибольшим за все время функционирования Фонда и составляет 225 млн евро. За соответствующие средства осуществляются закупки энергетического оборудования для нужд украинских энергокомпаний, чтобы проводить ремонтные и восстановительные работы на пострадавших от российских атак энергетических объектах», — отметила замминистра.

Кроме того, с начала полномасштабной военной агрессии россии из Германии в Украину поступило 89 грузов с гуманитарной помощью для энергосектора общим весом более 1192 тонн.

Светлана Гринчук ознакомила гостей с результатами ремонтной кампании на энергообъектах, которая стала самой масштабной за всю историю Украины. А также рассказала о мерах по усилению защиты энергетической инфраструктуры, позволяющих обеспечивать стабильную работу энергосистемы в течение нынешнего отопительного сезона.

Стороны обсудили потребности украинского энергосектора для восстановления с учетом задач зеленого перехода и климатических целей, а также перспектив развития возобновляемой энергетики. Светлана Гринчук подчеркнула, что соответствующие задачи закреплены в Энергетической стратегии, где Украина ставит амбициозную задачу стать хабом «зеленой» энергетики в Европе.

Депутаты Бундестага во время встречи заверили, что готовы и дальше поддерживать Украину и ее энергетический сектор и заинтересованы в получении максимально актуальной информации о нужной помощи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.