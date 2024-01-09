Німеччина у 2023 році виділила 50 млн євро на покращення умов життя для ВПО — Мінреінтеграції — Finance.ua
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Німеччина у 2023 році виділила 50 млн євро на покращення умов життя для ВПО — Мінреінтеграції

Казна та Політика
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Німеччина у 2023 році виділила 50 млн євро на покращення умов життя для ВПО — Мінреінтеграції
Німеччина у 2023 році виділила 50 млн євро на покращення умов життя для ВПО — Мінреінтеграції
Протягом 2023 року Німеччина виділила 50 мільйонів євро на покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про проєкт «Покращення житлових умов ВПО на сході України».
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції України.
Зазначається, що проєкт реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за сприяння Мінреінтеграції та підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Кредитну установу для відбудови (KfW).
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«Мета ініціативи полягає у зміцненні спроможності уряду України забезпечити внутрішніх переселенців і вразливі верстви населення належними умовами завдяки доступній довгостроковій оренді житла», — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що у межах проєкту передбачено будівництво/реконструкцію 24 об'єктів (1670 квартир) у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.
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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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