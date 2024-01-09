Німеччина у 2023 році виділила 50 млн євро на покращення умов життя для ВПО — Мінреінтеграції Сьогодні 19:44 — Казна та Політика

Німеччина у 2023 році виділила 50 млн євро на покращення умов життя для ВПО — Мінреінтеграції

Протягом 2023 року Німеччина виділила 50 мільйонів євро на покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про проєкт «Покращення житлових умов ВПО на сході України».

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції України.

Зазначається, що проєкт реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за сприяння Мінреінтеграції та підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Кредитну установу для відбудови (KfW).

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«Мета ініціативи полягає у зміцненні спроможності уряду України забезпечити внутрішніх переселенців і вразливі верстви населення належними умовами завдяки доступній довгостроковій оренді житла», — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у межах проєкту передбачено будівництво/реконструкцію 24 об'єктів (1670 квартир) у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.

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Як свідчать дані ООН станом на 10 жовтня, понад 6,2 мільйона українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення росії.

В Організації поінформували, що понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.

Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.

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