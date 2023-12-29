В Германии заблокировали российских активов более чем на €4 миллиарда — Finance.ua

В Германии заблокировали российских активов более чем на €4 миллиарда Сегодня 09:15 — Мир

В Германии заблокировали российских активов более чем на €4 миллиарда

В Германии заблокированы российские активы на сумму более 4 миллиардов евро.

Такие данные привел на брифинге представитель пресс-службы Министерства финансов ФРГ Ноджинан Ниминде-Дундаденгар.

«В Германии в связи с российской агрессивной войной против Украины по состоянию на начало декабря санкционировано активов на около 4,1 млрд евро», — проинформировал он.

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Представитель ведомства пояснил, что это «замороженные деньги, экономические ресурсы отдельных персон, заблокированные деньги российского центробанка».

Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер в свою очередь напомнил о решении G7, когда ее участники согласились «прилагать усилия и позаботиться о том, чтобы россия заплатила за восстановление Украины в долгосрочной перспективе», для чего было решено заморозить российские государственные активы в соответствии с правовыми системами государств-участников.

С этой целью также был начат реестр ущерба, нанесенного во время агрессии, что Вагнер назвал важным шагом.

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В общем, санкции против страны-агрессора в Берлине считают очень эффективными. По словам представителя Министерства экономики ФРГ Роберта Северина, не следует забывать, что санкции очень разнообразны, многие из них действуют косвенно, следовательно, не нужно их недооценивать.

Он также напомнил, что недавно был одобрен 12-й санкционный пакет, и заверил, что «будут дальнейшие пакеты, что система будет расширяться и нарабатываться, недостатки и возможности обхода санкций будут определяться и перекрываться».

«Санкции — сложная система, действующая в своем комплексе», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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