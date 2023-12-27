Министр финансов Германии считает достаточной помощь Германии Украине — Finance.ua

Министр финансов Германии считает достаточной помощь Германии Украине Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Министр финансов Германии считает достаточной помощь Германии Украине

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что Германия оказывает Украине достаточную поддержку, которую пока не нужно увеличивать.

Об этом политик заявил в интервью телеканалу n-tv

«Пока нет никаких признаков того, что нужно сделать больше. Но в любом случае мы должны стремиться к лучшему распределению бремени. Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше», — заявил Линднер.

Читайте также Германия увеличит помощь Украине до 8 млрд евро в следующем году

Он напомнил, что Германия поставляет Украине вооруженные системы, оказывает финансовую помощь и обеспечивает защиту многим украинцам в ФРГ. Германия уже является вторым крупнейшим «сторонником» Украины в мире и финансирует «добрую половину всей помощи из Европы».

Глава Минфина также заверил, что Германия стоит на стороне Украины, потому что там защищается европейский мирный порядок и свободы.

Как сообщалось, в проекте бюджета коалиционного правительства ФРГ, который планируется обсудить в Бундестаге в конце января, предусмотрено 8 млрд евро на военную помощь Украине.

Справка Finance.ua:

Федеральное министерство внутренних дел и МИД Германии предоставили комплексную гуманитарную помощь Украине на €6,1 миллиона во время второй зимы российской захватнической войны, являющейся крупнейшей логистической операцией в истории Федерального агентства технической помощи (THW);

федеральный прокурор Германии поднял вопрос о конфискации сотен миллионов евро замороженных российских активов, что может стать первым подобным прецедентом в стране.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.