Министр финансов Германии считает достаточной помощь Германии Украине — Finance.ua

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Министр финансов Германии считает достаточной помощь Германии Украине

Казна и Политика
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Министр финансов Германии считает достаточной помощь Германии Украине
Министр финансов Германии считает достаточной помощь Германии Украине
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что Германия оказывает Украине достаточную поддержку, которую пока не нужно увеличивать.
Об этом политик заявил в интервью телеканалу n-tv.
«Пока нет никаких признаков того, что нужно сделать больше. Но в любом случае мы должны стремиться к лучшему распределению бремени. Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше», — заявил Линднер.
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Он напомнил, что Германия поставляет Украине вооруженные системы, оказывает финансовую помощь и обеспечивает защиту многим украинцам в ФРГ. Германия уже является вторым крупнейшим «сторонником» Украины в мире и финансирует «добрую половину всей помощи из Европы».
Глава Минфина также заверил, что Германия стоит на стороне Украины, потому что там защищается европейский мирный порядок и свободы.
Как сообщалось, в проекте бюджета коалиционного правительства ФРГ, который планируется обсудить в Бундестаге в конце января, предусмотрено 8 млрд евро на военную помощь Украине.

Справка Finance.ua:

  • Федеральное министерство внутренних дел и МИД Германии предоставили комплексную гуманитарную помощь Украине на €6,1 миллиона во время второй зимы российской захватнической войны, являющейся крупнейшей логистической операцией в истории Федерального агентства технической помощи (THW);
  • федеральный прокурор Германии поднял вопрос о конфискации сотен миллионов евро замороженных российских активов, что может стать первым подобным прецедентом в стране.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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