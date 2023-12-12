Германия увеличит помощь Украине до 8 млрд евро в следующем году — Finance.ua
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Германия увеличит помощь Украине до 8 млрд евро в следующем году

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Германия увеличит помощь Украине до 8 млрд евро в следующем году
Германия увеличит помощь Украине до 8 млрд евро в следующем году
Германия подтвердила, что в 2024 году удвоит военную помощь Украине. Речь идет о сумме 8 млрд евро.
Об этом сообщила государственный министр по европейским делам Германии Анна Люрманн перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.
«Федеративная Республика Германия удвоит военную поддержку Украины на следующий год с 4 миллиардов до 8 миллиардов», — сказала она.
Немецкий министр подчеркнула, что эта неделя — решающая для ЕС и Украины по вопросу о начале переговоров о вступлении.
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Люрманн добавила, что позиция Германии по евроинтеграции Украины четкая. По ее словам, 26 членов ЕС очень сплочены в том, что хотят начала переговоров.
Еще в прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.
Отметим, Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
По материалам:
РБК-Україна
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