Германия увеличит помощь Украине до 8 млрд евро в следующем году — Finance.ua

Германия увеличит помощь Украине до 8 млрд евро в следующем году Сегодня 09:38

Германия увеличит помощь Украине до 8 млрд евро в следующем году

Германия подтвердила, что в 2024 году удвоит военную помощь Украине. Речь идет о сумме 8 млрд евро.

Об этом сообщила государственный министр по европейским делам Германии Анна Люрманн перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

«Федеративная Республика Германия удвоит военную поддержку Украины на следующий год с 4 миллиардов до 8 миллиардов», — сказала она.

Немецкий министр подчеркнула, что эта неделя — решающая для ЕС и Украины по вопросу о начале переговоров о вступлении.

Люрманн добавила, что позиция Германии по евроинтеграции Украины четкая. По ее словам, 26 членов ЕС очень сплочены в том, что хотят начала переговоров.

Еще в прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

Отметим, Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

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