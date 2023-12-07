Германия и ЕИБ предоставят €20 миллионов на внедрение в Украине «зеленой» энергетики — Finance.ua

Германия и ЕИБ предоставят €20 миллионов на внедрение в Украине «зеленой» энергетики
Федеральное министерство экономики и климата Германии (BMWK) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планируют выделить 20 млн евро грантовых средств на внедрение технологий возобновляемой энергетики в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
«В ходе Конференции ООН по изменению климата (COP28) Федеральное министерство экономики и климата Германии (BMWK), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство восстановления договорились подписать грант на сумму €20 миллионов для программы Renewable Energy Solution Programme („Программа решений“ для возобновляемой энергетики»)", — говорится в сообщении.
Грант призван поддержать развитие возобновляемой энергетики в Украине, в частности, во время восстановления муниципальной инфраструктуры в громадах.
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«Данное соглашение — еще один шаг в нашем сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком и правительством Германии для укрепления энергетической безопасности Украины на фоне российской войны. Ориентация на зеленую энергетику — наш стратегический шаг для энергетической независимости в целом. Общественные здания потребляют значительное количество энергии для освещения, отопления, охлаждения и электроприборов. Интеграция возобновляемой энергетики имеет несколько преимуществ: непрерывность предоставления услуг, экономия средств, сокращение выбросов, повышение устойчивости и уменьшение нестабильности цен», — отметил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Программа RES разработана для внедрения энергоэффективных решений в общественных зданиях: школах, больницах и детских садах.
Грантовые средства будут выделены громадам и городам, которые уже получают финансирование в рамках существующих рамочных кредитных соглашений ЕИБ.
Помощь будет предоставлена для обеспечения системами солнечной энергии, геотермальными тепловыми насосами, а также поиска решений для использования энергии биомассы.
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