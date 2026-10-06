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Европа сократит до нуля импорт российского газа до конца следующего года

Мир
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Европа сократит до нуля импорт российского газа до конца следующего года
Европа сократит до нуля импорт российского газа до конца следующего года
На фоне нестабильности глобальных рынков ископаемого топлива Европе нужно производить и потреблять больше собственных чистых энергоресурсов, а страны-члены ЕС должны иметь необходимые инструменты для реагирования на энергетические кризисы.
Об этом во время выступления в Европарламенте заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Укринформ.
«С конца февраля цены на газ выросли на 140%. Цены на дизельное топливо удвоились. В целом импортированное ископаемое топливо обошлось Европе в дополнительные 100 миллиардов евро с начала войны в Иране. И это без дополнительной молекулы энергии», — напомнила она.
Фон дер Ляен призвала ЕС «действовать незамедлительно», потому что ситуация может еще больше обостриться с приближением зимы.
«Мы уже побеждали раньше. Четыре года тому назад россия пыталась шантажировать нас. К тому времени 45% нашего импорта газа поступало из россии. Почти мгновенно практически весь этот объем был перекрыт. Но Европа объединилась, и мы стали сильнее. Мы диверсифицировали наши поставки. И мы массово ускорили инвестиции в собственную чистую энергию. Сегодня наш импорт российского газа упал с 45 до 12%. И мы сократим его до нуля до конца следующего года», — заявила она.
Президент Еврокомиссии сообщила, что более 70% электроэнергии в ЕС на сегодняшний день производится из собственных и чистых источников — возобновляемой и атомной энергетики.
«Благодаря этим решениям, которые мы приняли в кризис 2022 года, сегодня мы менее уязвимы и находимся в лучшем положении», — считает фон дер Ляен.
Новые решения должны следовать такой же логике, убеждена она.
«В краткосрочной перспективе нам нужно поддержать государства-члены, чтобы ответить на немедленное давление. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам нужно продолжать решать структурные проблемы, которые оставляют нас незащищенными перед нестабильными внешними рынками ископаемого топлива. Мы должны инвестировать в нашу устойчивость», — заявила президент Еврокомиссии, добавив, что универсального решения для всего Европейского Союза нет и нужно дать государствам-членам инструменты и гибкость для реагирования на энергетический кризис.
По материалам:
Укрінформ
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