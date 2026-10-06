Европа сократит до нуля импорт российского газа до конца следующего года

На фоне нестабильности глобальных рынков ископаемого топлива Европе нужно производить и потреблять больше собственных чистых энергоресурсов, а страны-члены ЕС должны иметь необходимые инструменты для реагирования на энергетические кризисы.

Об этом во время выступления в Европарламенте заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Укринформ.

«С конца февраля цены на газ выросли на 140%. Цены на дизельное топливо удвоились. В целом импортированное ископаемое топливо обошлось Европе в дополнительные 100 миллиардов евро с начала войны в Иране. И это без дополнительной молекулы энергии», — напомнила она.

Фон дер Ляен призвала ЕС «действовать незамедлительно», потому что ситуация может еще больше обостриться с приближением зимы.

«Мы уже побеждали раньше. Четыре года тому назад россия пыталась шантажировать нас. К тому времени 45% нашего импорта газа поступало из россии. Почти мгновенно практически весь этот объем был перекрыт. Но Европа объединилась, и мы стали сильнее. Мы диверсифицировали наши поставки. И мы массово ускорили инвестиции в собственную чистую энергию. Сегодня наш импорт российского газа упал с 45 до 12%. И мы сократим его до нуля до конца следующего года», — заявила она.

Президент Еврокомиссии сообщила, что более 70% электроэнергии в ЕС на сегодняшний день производится из собственных и чистых источников — возобновляемой и атомной энергетики.

«Благодаря этим решениям, которые мы приняли в кризис 2022 года, сегодня мы менее уязвимы и находимся в лучшем положении», — считает фон дер Ляен.

Новые решения должны следовать такой же логике, убеждена она.