Декрет и декретные выплаты в 2024 году — Finance.ua

Декрет и декретные выплаты в 2024 году Сегодня 20:41 — Личные финансы

Декрет и декретные выплаты в 2024 году

Украинки имеют право на отпуск по беременности и родам, в течение которого они будут получать помощь. Это касается как трудоустроенных, так и безработных женщин.

Сроки отпуска

Срок декретного отпуска составляет 126 дней — 70 календарных дней до родов и 56 дней после.

Если роды были затруднены или же в семье родились двое или более детей, продолжительность послеродового отпуска увеличивается до 70 дней и общая продолжительность отпуска будет составлять 140 календарных дней.

Женщины, отнесенные к 1−3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, имеют право на 180 дней отпуска (90 дней до родов и 90 дней после).

Отдельно следует понимать, что в течение указанных сроков женщины будут получать декретные выплаты. Отпуск по уходу за ребенком до трех (или шести лет) оплачивать не будут ни Пенсионный фонд, ни работодатель. Но рабочее место за женщиной обязаны сохранить.

Размер декретных выплат

Что касается размера декретных выплат, то трудоустроенные женщины получают 100% от средней заработной платы. Эти средства выплачивает Пенсионный фонд в течение всего срока отпуска. Основанием для назначения такой помощи является листок нетрудоспособности (э-больничный), сформированный на основании медицинского заключения и открытый медучреждением, в котором женщина состоит на учете.

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Женщины, которые не работают и не состоят на учете в Центре занятости, в 2024 году будут получать 25% от размера прожиточного минимума, то есть 757 грн ежемесячно.

К тому же пособие по беременности и родам смогут получить женщины, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования

Среди них следующие категории:

те, кого уволили с работы из-за ликвидации предприятия — получат 100% среднемесячного дохода;

безработные женщины, зарегистрировавшиеся в Центре занятости — 100% минимального размера пособия по безработице;

женщины-военнослужащие Вооруженных сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований — 100% денежного довольствия;

студентки заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования — выплаты в размере месячной стипендии.

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