Пособие для семей с детьми: какие выплаты можно оформить в «Дії» — Finance.ua
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Пособие для семей с детьми: какие выплаты можно оформить в «Дії»

Личные финансы
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Пособие для семей с детьми: какие выплаты можно оформить в «Дії»
Пособие для семей с детьми: какие выплаты можно оформить в «Дії»
В Украине семьи имеют право на денежное пособие и выплаты от государства. На портале «Дія» можно оформить четыре таких выплаты.
Как говорится в сообщении Минсоцполитики, оформление пособия в онлайн формате было сделано с целью поддержки семей с детьми и цифровизации выплат социальной помощи. Эти денежные пособия не являются дополнительными начислениями.
«Раньше для получения этих услуг людям приходилось собирать большое количество документов и посещать органы социальной защиты населения. Однако сейчас такую ​​помощь можно оформить дистанционно, не выходя из дома», — объясняют на сайте.

Какая социальная помощь доступна в «Дії»

Речь идет о таких видах помощи:

Как воспользоваться услугами

Чтобы воспользоваться такой возможностью, гражданам нужно:
  • авторизоваться на портале Дія;
  • перейти в меню Услуги, выбрать опцию Заявление о назначении пособия;
  • заполнить необходимые сведения, сформировать заявление и декларацию;
  • подписать электронной подписью или Дія.Підпис.
Рассмотрение заявления и назначение выплаты длится 10 дней с момента обращения. О результате обращения можно узнать в личном пользовательском кабинете пользователя на портале Дія или в электронной почте.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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