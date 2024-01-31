Пособие для семей с детьми: какие выплаты можно оформить в «Дії» — Finance.ua

Пособие для семей с детьми: какие выплаты можно оформить в «Дії»
В Украине семьи имеют право на денежное пособие и выплаты от государства. На портале «Дія» можно оформить четыре таких выплаты.
Как говорится в сообщении Минсоцполитики, оформление пособия в онлайн формате было сделано с целью поддержки семей с детьми и цифровизации выплат социальной помощи. Эти денежные пособия не являются дополнительными начислениями.
«Раньше для получения этих услуг людям приходилось собирать большое количество документов и посещать органы социальной защиты населения. Однако сейчас такую помощь можно оформить дистанционно, не выходя из дома», — объясняют на сайте.
Какая социальная помощь доступна в «Дії»
Речь идет о таких видах помощи:
- пособие при усыновлении ребенка — для родителей, усыновивших детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- пособие человеку, который ухаживает за больным ребенком, которому не установлена инвалидность, — для родителей, усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекуна, человека, ухаживающего за ребенком;
- пособие людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которое назначается на все время инвалидности;
- пособие на ребенка одинокой матери или отцу — для одиноких усыновителей или одиноких матерей или родителей, не состоящих в браке.
Как воспользоваться услугами
Чтобы воспользоваться такой возможностью, гражданам нужно:
- авторизоваться на портале Дія;
- перейти в меню Услуги, выбрать опцию Заявление о назначении пособия;
- заполнить необходимые сведения, сформировать заявление и декларацию;
- подписать электронной подписью или Дія.Підпис.
Рассмотрение заявления и назначение выплаты длится 10 дней с момента обращения. О результате обращения можно узнать в личном пользовательском кабинете пользователя на портале Дія или в электронной почте.
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