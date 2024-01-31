Пособие для семей с детьми: какие выплаты можно оформить в «Дії» — Finance.ua

Пособие для семей с детьми: какие выплаты можно оформить в «Дії» Сегодня 08:37 — Личные финансы

Пособие для семей с детьми: какие выплаты можно оформить в «Дії»

В Украине семьи имеют право на денежное пособие и выплаты от государства. На портале «Дія» можно оформить четыре таких выплаты.

Как говорится в сообщении Минсоцполитики, оформление пособия в онлайн формате было сделано с целью поддержки семей с детьми и цифровизации выплат социальной помощи. Эти денежные пособия не являются дополнительными начислениями.

«Раньше для получения этих услуг людям приходилось собирать большое количество документов и посещать органы социальной защиты населения. Однако сейчас такую ​​помощь можно оформить дистанционно, не выходя из дома», — объясняют на сайте.

Какая социальная помощь доступна в «Дії»

Речь идет о таких видах помощи:

Как воспользоваться услугами

Чтобы воспользоваться такой возможностью, гражданам нужно:

авторизоваться на портале Дія;

перейти в меню Услуги, выбрать опцию Заявление о назначении пособия;

заполнить необходимые сведения, сформировать заявление и декларацию;

подписать электронной подписью или Дія.Підпис.

Рассмотрение заявления и назначение выплаты длится 10 дней с момента обращения. О результате обращения можно узнать в личном пользовательском кабинете пользователя на портале Дія или в электронной почте.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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