Льготы работающих женщин с детьми до трех лет: разъяснение от ГНС — Finance.ua
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Льготы работающих женщин с детьми до трех лет: разъяснение от ГНС

Личные финансы
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Льготы работающих женщин с детьми до трех лет: разъяснение от ГНС
Льготы работающих женщин с детьми до трех лет: разъяснение от ГНС
Планируете или уже имеете трудовые отношения с беременными женщинами и работниками, воспитывающими детей до 14 лет? ГНС во Львовской области рассказывает, в каких случаях им нельзя отказывать в трудоустройстве, какие отпуска и льготы вы должны им предоставлять и другие важные нюансы.
Представим, что на ваши вакансии откликнулись беременная женщина, мать детей до 3 лет, мать ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью, а также лицо, воспитывающее ребенка до 14 лет без матери. Ни один из этих случаев не может стать отказом в принятии на работу. Есть другие уважительные причины? Обоснуйте их в письменной форме и помните, что ваше решение может быть обжаловано в суде.
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По этим же причинам запрещается снижать работникам заработную плату.
Если работница беременна или имеет детей до 3 лет и не может выполнять свои обязанности, вы должны перевести ее на более легкую и безопасную работу, снизить норму выработки с сохранением средней зарплаты.
Также вам запрещено требовать от нее работать ночью (с 10 часов вечера до 6 часов утра), в сверхурочные часы и выходные или ездить в командировку. Если у женщины есть дети постарше — от 3 до 14 лет или она ухаживает за ребенком с инвалидностью, по желанию она может работать сверхурочно или ездить в командировку. Эти же требования распространяются на работников, воспитывающих малолетних детей без матери.
Отпуска, предоставляемые беременным женщинам и работникам с детьми:
  • оплачиваемый отпуск по беременности и родам;
  • одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка;
  • отпуск по уходу за ребенком;
  • отпуск работникам, усыновившим ребенка (детей);
  • дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетний ребенок с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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