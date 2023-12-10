Льготы работающих женщин с детьми до трех лет: разъяснение от ГНС — Finance.ua

Льготы работающих женщин с детьми до трех лет: разъяснение от ГНС Сегодня 15:11 — Личные финансы

Льготы работающих женщин с детьми до трех лет: разъяснение от ГНС

Планируете или уже имеете трудовые отношения с беременными женщинами и работниками, воспитывающими детей до 14 лет? ГНС во Львовской области рассказывает , в каких случаях им нельзя отказывать в трудоустройстве, какие отпуска и льготы вы должны им предоставлять и другие важные нюансы.

Представим, что на ваши вакансии откликнулись беременная женщина, мать детей до 3 лет, мать ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью, а также лицо, воспитывающее ребенка до 14 лет без матери. Ни один из этих случаев не может стать отказом в принятии на работу. Есть другие уважительные причины? Обоснуйте их в письменной форме и помните, что ваше решение может быть обжаловано в суде.

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По этим же причинам запрещается снижать работникам заработную плату.

Если работница беременна или имеет детей до 3 лет и не может выполнять свои обязанности, вы должны перевести ее на более легкую и безопасную работу, снизить норму выработки с сохранением средней зарплаты.

Также вам запрещено требовать от нее работать ночью (с 10 часов вечера до 6 часов утра), в сверхурочные часы и выходные или ездить в командировку. Если у женщины есть дети постарше — от 3 до 14 лет или она ухаживает за ребенком с инвалидностью, по желанию она может работать сверхурочно или ездить в командировку. Эти же требования распространяются на работников, воспитывающих малолетних детей без матери.

Отпуска, предоставляемые беременным женщинам и работникам с детьми:

оплачиваемый отпуск по беременности и родам;

одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка;

отпуск по уходу за ребенком;

отпуск работникам, усыновившим ребенка (детей);

дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетний ребенок с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы.

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