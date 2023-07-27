Женщины в Украине будут идти по-новому в декретный отпуск — Finance.ua

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Женщины в Украине будут идти по-новому в декретный отпуск

Казна и Политика
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Женщины в Украине будут идти по-новому в декретный отпуск
Женщины в Украине будут идти по-новому в декретный отпуск
Беременные женщины в Украине теперь будут сами решать, когда им уйти в декретный отпуск. Так, 26 июля президент Украины подписал принятый законопроект № 9271.
Новый закон разрешает беременным работающим женщинам по желанию уходить в отпуск позже чем за 70 дней до родов.
Закон определяет право работающих женщин в случае отсутствия медицинских противопоказаний по собственному желанию начинать отпуск по беременности и родам позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов. А фактически — работать до самих родов.
При этом общая продолжительность отпуска не изменится. Например: женщина сможет использовать 10 дней отпуска до ожидаемой даты родов и 116 дней после, а общая продолжительность отпуска останется неизменной — 126 дней.
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В пояснительной записке отмечается, что такой подход учитывает позиции и интересы женщин, беременность которых протекает без осложнений и которые хотят продолжать работать до родов, а после рождения ребенка иметь больше времени для восстановления.
До принятия этого Закона беременных женщин обязательно отправляли в отпуск, и они не могли принимать решение самостоятельно.

Декретный отпуск в разных странах мира

Интересно, что только в двух странах мира женщинам не оплачивают декретный отпуск: это США и Папуа Новая Гвинея.
  • В Австралии декретный отпуск молодым мамам не предоставляется и рабочее место не сохраняется. Предоставление отпуска по уходу за ребенком и его оплата может быть только жестом доброй воли со стороны работодателя.
  • В Таиланде на декретный отпуск имеют право только мамы. Продолжается он только 3 календарных месяца, и только в течение 1,5 месяца гарантируется сохранение заработной платы.
  • А вот в Исландии доля мужчин, которые ухаживают за своими детьми, составляет 90%. Согласно исландскому законодательству, мужчина, у которого родился ребенок, может получить отпуск на 3 месяца наравне с женщиной.
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По материалам:
РБК-Україна
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