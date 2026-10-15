Рынок труда осенью 2026 года: вакансий стало меньше, а количество откликов выросло

Украинский рынок труда осенью 2026 года демонстрирует спадающую тенденцию.
Работодатели публикуют меньше новых вакансий, тогда как количество откликов искателей работы выросло более чем на четверть.
Об этом свидетельствуют данные Work.ua, передают Українські Новини.
Работодатели сдерживают активность в размещении вакансий, а искатели отправляют все больше откликов. Work.ua показывает, как меняется поведение обеих сторон рынка труда на фоне усиления обстрелов.
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В августе и сентябре российские атаки на склады, магазины и производственные мощности, а также воздушные тревоги все чаще прерывали работу компаний. По данным Украинского совета торговых центров, в августе тревоги длились 21,8% рабочего времени ТЦ по сравнению с 9,4% годом ранее. В сентябре ситуация ухудшилась: показатель вырос до 30,8% — более чем вдвое против сентября 2025 года.
Отмечается, что бизнес понес прямые потери от обстрелов. По подсчетам Forbes Ukraine, с июля 2026 года только в Киеве и Киевской области российские удары уничтожили по меньшей мере 500 000 квадратных метров складских площадей — почти треть местного рынка.
Еще в августе Rozetka сообщила о сокращении части работников после уничтожения склада в Броварах, после чего в сентябре вслед за Fozzy Group объявила о предстоящем сокращении части офисного персонала. По сообщению компании, только с 1 августа по 25 сентября российские удары повредили или уничтожили более 20 ее объектов.
В начале августа 2026 года в среднем работодатели размещали на 6% меньше предложений работы в неделю, чем за аналогичный период 2025 года. В конце августа разница достигла почти 19%. А в течение сентября еженедельные размещения вакансий были на 15−18% меньше показателей прошлого года.
Размещение новых предложений работы
Предложения сократились среди компаний разного размера, но заметнее всего — у крупного бизнеса. Это может свидетельствовать о более осторожном подходе глобальных игроков рынка к открытию новых вакансий.
Сокращение активности работодателей в размещении вакансий коснулось многих отраслей экономики. Но самое заметное оно в розничной торговле. В последнюю неделю сентября работодатели этой отрасли разместили 2513 новых вакансий против 3594 за аналогичный период 2025 года. Разница — 1081, или -30%. Это самое большое сокращение в абсолютных числах среди всех отраслей.
Активность искателей на Work.ua
Речь идет как о количестве людей, которые посещают сервис, так и о тех, кто активно ищет работу — откликается на вакансии или открывает указанные номера телефонов.
Для сравнения, за последнюю исследуемую неделю соискатели отправили на 27% больше откликов, чем в прошлом. В то же время работодатели открыли на 24% меньше контактов соискателей.
Рост количества откликов наблюдается во всех исследуемых группах регионов. Больше всего — в западных областях (+41%). В Киеве и Киевской области количество откликов увеличилось на 23%, в прифронтовых регионах — на 21%.
Ранее говорилось, что украинский рынок труда в 2026 году постепенно восстанавливается: после спада в конце прошлого года количество вакансий снова растет. В то же время, по наиболее популярным направлениям работодатели постепенно повышают зарплаты. Ранее мы сообщали, что почти 7 млн украинцев находятся вне рынка труда, тогда как три из четырех украинских компаний сообщают о дефиците работников.
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