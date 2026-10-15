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Укрпочта установит еще 32 почтомата и увеличит количество ячеек

Личные финансы
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Для получения посылки необходимо зайти в отделение, ввести код из SMS и забрать отправку.
Для получения посылки необходимо зайти в отделение, ввести код из SMS и забрать отправку.
Укрпочта расширяет сеть внутренних почтоматов. После установки 601 устройства компания решила добавить новые и увеличить емкость уже установленных ввиду роста спроса на самостоятельное получение посылок. До 1 ноября планируют установить еще 32 почтомата, а в 38 отделениях — дополнительные модули с ячейками.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
К концу года компания планирует расширить сеть до 1000 устройств.

Как работают внутренние почтоматы Укрпочты

Для получения посылки необходимо зайти в отделение, ввести код из SMS и забрать отправление.
«Почти 8 из 10 отправлений клиенты уже получают самостоятельно. Это говорит о спросе на быстрое получение посылок без участия оператора и объясняет решение компании продолжить расширение сети», — сообщили в компании.
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Укрпочта будет увеличивать не только количество почтоматов, но и емкость уже установленных устройств.
«Например, после установки дополнительного модуля почтомат на 33 ячейки будет иметь 67», — уточнили там.

В каких регионах больше всего почтоматов Укрпочты

Больше всего сегодня работает в Киевском регионе — 159, Львовском — 68, Днепропетровском — 67, Одесском — 42 и Харьковском — 40.
Внутренние почтоматы расположены непосредственно в отделениях Укрпочты и доступны согласно их графику работы. Найти ближайшее отделение можно на карте Укрпочты.
Параллельно Укрпочта развивает сеть внешних почтоматов, доступ к которым не зависит от графика отделений.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Укрпочта добавила в приложение Укрпочта 2.0 возможность оплачивать посылки и наложенный платеж. Кроме того, в течение всего октября Укрпочта будет предоставлять услугу переадресации отправлений бесплатно. Изменить адрес доставки можно не только тогда, когда посылка еще направляется в отделение, но и по ее прибытии, если получателю неудобно забрать отправку по предыдущему адресу.
Также мы писали, что Укрпочта не будет пересматривать тарифы на доставку до конца 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
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