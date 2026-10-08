«Укрпочта» этой осенью открыла 11 новых стационарных отделений в селах Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областей.
Компания планирует расширять проект и в других регионах, если есть достаточный спрос на услуги, персонал и поддержка местных общин.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
По его словам, решение о формате работы почтовых отделений компания принимает с учетом объемов бизнеса, наличия работников и сотрудничества с местными общинами.
Новые стационарные отделения открывают в селах с населением более 1200 человек. Среди основных условий — рост количества жителей, увеличение спроса на почтовые услуги, поддержка общества и возможность сформировать команду работников.
Проект по открытию новых сельских отделений находится на стартовом этапе. В Укрпочте планируется распространить его на другие регионы, за исключением приграничных и прифронтовых территорий, где приоритетом остается безопасность.
В ближайшее время компания планирует открыть 12-е новое отделение — в Ровенской области.
По словам Смелянского, «Укрпочта» работает на принципах самоокупаемости и не получает финансирование из государственного бюджета. Поэтому решение о сети отделений принимают с учетом экономической целесообразности и реального спроса на услуги.
В компании также призвали общины, заинтересованные в открытии стационарного отделения, обращаться к представителям Укрпочты для проработки таких возможностей.