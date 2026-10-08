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Paramount и Warner Bros. объединились в медиагигант стоимостью $111 млрд

Фондовый рынок
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Слияние длилось более года
Слияние длилось более года, AP Photo
Медиакомпании Paramount и Warner Bros. Discovery официально завершили процесс объединения в единую корпорацию под названием Skydance Corp. Стоимость масштабного соглашения составляет $111 млрд, а новую компанию возглавил Дэвид Эллисон.
Об этом пишет Variety.
Вновь медиагигант объединяет две ведущие голливудские киностудии Paramount Pictures и Warner Bros., популярные телесети, в частности CBS, CNN, Comedy Central, MTV, TBS, Nickelodeon, Cartoon Network, BET, HGTV, Food Network, а также спортивные каналы CBS Sports и TBS и Pluto TV.

Skydance получит почти $70 млрд выручки

Ожидается, что годовая выручка Skydance Corp. будет достигать почти $70 млрд, однако компания также берет на себя $80 млрд чистого долга.
Акции Skydance класса B начинают торги на Нью-Йоркской фондовой бирже под новым тикером SKYD. Акционеры Warner Bros. Discovery получили денежную компенсацию в размере $31,01666668 за акцию, а торги по акциям WBD на бирже Nasdaq приостановлены.
Семья Эллисонов при поддержке IT-миллиардера Ларри Эллисона вместе с компанией RedBird Capital Partners владеют 100% голосующих акций Skydance.
Финансирование сделки в размере $47 млрд обеспечили Ларри Эллисон, RedBird Capital, LionTree и суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби. Долговое финансирование предоставили Bank of America, Citigroup и Apollo Global Management.

Слияние длилось более года

Слияние длилось более года и сопровождалось конкуренцией за активы Warner Bros. со стороны Netflix и антимонопольным иском, поданным 12 генеральными прокурорами.
Skydance рассчитывает сэкономить более $6 млрд за три года за счет оптимизации технологий, маркетинга, интеграции и недвижимости.
В ближайшие месяцы с целью сокращения расходов в объединенной компании ожидаются увольнения тысяч работников.
По материалам:
vctr.media
Фондовый рынок
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