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НБУ оштрафовал банк и финансовые компании более чем на 32 млн грн

Фондовый рынок
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НБУ оштрафовал Банк Траст-Капитал на 20,5 млн грн
НБУ оштрафовал Банк Траст-Капитал на 20,5 млн грн
Национальный банк Украины в сентябре 2026 года применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также требований валютного законодательства к одному банку и восьми небанковским финансовым учреждениям.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Меры воздействия для банка и финансовых компаний

АО «Банк Траст-Капитал» получило штраф в размере 20,5 млн грн. Причиной стали ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, проведение проверки клиентов, усиленные меры в отношении клиентов с высоким риском, а также ненадлежащее предоставление НБУ информации и документов на его запросы.
Кроме того, банк получил письменное предостережение из-за ненадлежащей разработки, внедрения и обновления внутренних документов в сфере финансового мониторинга.
ООО «Профитгид» оштрафовали на 10,47 млн ​​грн. Учреждение недолжным образом организовало и проводило первичный финансовый мониторинг, в частности, не обеспечило надлежащее управление рисками, применение риск-ориентированного подхода и проверку клиентов.
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Также компания получила письменное предостережение из-за внесения в анкеты клиентов неподтвержденной документами информации и нарушения порядка формирования статистической отчетности для НБУ.
ООО «ФК «Альянс Капитал Групп» получило штрафы на общую сумму 952 тыс. грн. Из них 935 тыс. грн за нарушение требований финансового мониторинга, в том числе по обновлению внутренних документов, проверке клиентов, обучению работников и выявлению операций, подлежащих финансовому мониторингу.
Еще 17 тыс. грн компания оплатит ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.
ООО «ФК «Синергия» оштрафовали на 595 тыс. грн за ненадлежащую проверку клиентов, оценку рисков, предоставление информации на запросы НБУ и проверку кандидата на должность ответственного работника по вопросам финансового мониторинга.
ООО «ФК «Голдана Плюс» получило штраф в размере 255 тыс. грн. Среди нарушений — ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, организация внутреннего финансового мониторинга, хранение документов, проверка ответственного работника и предоставление отчетности НБУ.
ЧАО «Укрфинжилье» получило письменное предостережение из-за ненадлежащего предоставления НБУ информации и документов на запросы, а также несвоевременное обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга.
«ФК «Миа Груп», ООО «ФК Партнер» и ООО «Рендл Консалтинг» получили письменные предостережения каждая. Причиной стало непредоставление НБУ отчетности по вопросам финансового мониторинга в установленные сроки.
По материалам:
Finance.ua
НБУФинансовый мониторинг
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