Новая почта стала отмечать в приложении уничтоженные посылки

Новая почта начала указывать в приложении отдельный статус для отправлений, уничтоженных в результате российской атаки.

Ранее отправление, уничтоженное во время российской атаки, могло долго оставаться в системе на одном из этапов доставки. К примеру, в трекинге могло быть указано, что посылка находится в депо. Хотя фактически она уже давно уничтожена.

Теперь в деталях и маршруте таких отправлений добавляют отдельную отметку «Уничтожено в результате вражеской атаки».

Напомним, «Новая почта» переходит на децентрализованную модель логистики после российских ударов по ее инфраструктуре. Грузовые и почтовые отделения компании по всей Украине будут использоваться как локальные склады.

бесплатного хранения посылок. Ранее «Новая почта» сократила срокхранения посылок.

Такие изменения действуют с 1 октября, сообщает компания-перевозчик. Это касается получения:

документов,

посылок,

грузов.

шин/дисков.

Без изменений остается срок бесплатного хранения паллет — он составляет три дня.