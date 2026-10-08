Новая почта стала отмечать в приложении уничтоженные посылки

Ранее отправление, уничтоженное во время российской атаки, могло долго оставаться в системе на одном из этапов доставки. К примеру, в трекинге могло быть указано, что посылка находится в депо. Хотя фактически она уже давно уничтожена.
Теперь в деталях и маршруте таких отправлений добавляют отдельную отметку «Уничтожено в результате вражеской атаки».
Напомним, «Новая почта» переходит на децентрализованную модель логистики после российских ударов по ее инфраструктуре. Грузовые и почтовые отделения компании по всей Украине будут использоваться как локальные склады.
Ранее «Новая почта» сократила срок бесплатного хранения посылок.
Такие изменения действуют с 1 октября, сообщает компания-перевозчик. Это касается получения:
документов,
посылок,
грузов.
шин/дисков.
Без изменений остается срок бесплатного хранения паллет — он составляет три дня.
Как объяснили в «Новой почте», решение связано, в частности, с ситуацией в сфере безопасности. Из-за постоянных атак на гражданскую инфраструктуру компания считает, что чем меньше времени отправление находится в отделении, тем ниже риск его потери или повреждения.