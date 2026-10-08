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Новая почта стала отмечать в приложении уничтоженные посылки

Фондовый рынок
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Новая почта стала отмечать в приложении уничтоженные посылки
Новая почта стала отмечать в приложении уничтоженные посылки
Новая почта начала указывать в приложении отдельный статус для отправлений, уничтоженных в результате российской атаки.
На новую формулировку обратили внимание пользователи Threads, пишет kosht.
Ранее отправление, уничтоженное во время российской атаки, могло долго оставаться в системе на одном из этапов доставки. К примеру, в трекинге могло быть указано, что посылка находится в депо. Хотя фактически она уже давно уничтожена.
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Теперь в деталях и маршруте таких отправлений добавляют отдельную отметку «Уничтожено в результате вражеской атаки».
Напомним, «Новая почта» переходит на децентрализованную модель логистики после российских ударов по ее инфраструктуре. Грузовые и почтовые отделения компании по всей Украине будут использоваться как локальные склады.
Ранее «Новая почта» сократила срок бесплатного хранения посылок.
Такие изменения действуют с 1 октября, сообщает компания-перевозчик. Это касается получения:
  • документов,
  • посылок,
  • грузов.
  • шин/дисков.
Без изменений остается срок бесплатного хранения паллет — он составляет три дня.
Как объяснили в «Новой почте», решение связано, в частности, с ситуацией в сфере безопасности. Из-за постоянных атак на гражданскую инфраструктуру компания считает, что чем меньше времени отправление находится в отделении, тем ниже риск его потери или повреждения.
По материалам:
Finance.ua
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