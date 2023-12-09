В Эстонии подсчитали, что вклад украинских беженцев в экономику превышает расходы на них — Finance.ua
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В Эстонии подсчитали, что вклад украинских беженцев в экономику превышает расходы на них

Мир
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В Эстонии подсчитали, что вклад украинских беженцев в экономику превышает расходы на них
В Эстонии подсчитали, что вклад украинских беженцев в экономику превышает расходы на них
Вклад украинских беженцев в экономику Эстонии посредством налогов и потребления превышает расходы на социальные выплаты и другую финансовую помощь.
Как передает эстонский вещатель ERR, об этом сообщил главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.
«Если сравнивать суммы, которые украинские беженцы получают в виде социальных выплат, то они значительно меньше, чем украинцы возвращают эстонской экономике в виде налогов или в результате потребительской деятельности», — отметил Эаметс.
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По его словам, суммы социальных выплат украинцам со временем будут сокращаться. Пока многие работают не по специальности. Овладев эстонским языком в соответствии с местным законодательством, они смогут занять высокооплачиваемые должности, что поможет преодолеть нехватку рабочей силы, например, в сферах образования и здравоохранения.
«Большинство украинских беженцев идет работать в обрабатывающую промышленность — это, в общем, свойственно всем нашим клиентам, поскольку речь идет об очень большом секторе экономики. Далее в этом рейтинге торговля, административная работа и обслуживание», — пояснила представительница эстонской Кассы по безработице Катрин Лийваметс.
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Как отмечается, поток украинских беженцев в Эстонию с самого начала полномасштабного российского вторжения значительно сократился. С февраля 2022 года по декабрь 2023-го страна приняла 153 322 украинца. Сколько из них осталось — неизвестно. Большинство беженцев — женщины, дети и пенсионеры, отсюда и высокие показатели социальных выплат: 251 млн евро с первого квартала 2022 года до третьего квартала 2023-го.
Всего работу в Эстонии нашли 28 115 украинцев, средняя зарплата — 1393 евро. На 31 октября этого года в стране насчитывалось 4112 безработных граждан Украины. Это чуть больше 8% от общего количества нетрудоустроенных жителей страны.
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«Среди наших украинских клиентов трудоспособного возраста примерно 10−12% не имеют трудового опыта, то есть никогда раньше на родине не работали. Это показывает, что человек сделал усилие: встал на учет, получил необходимые советы и начал поиски работы. Следует отметить, что большая часть в конце концов находит рабочее место», — объяснила Лийваметс.

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По материалам:
Укрінформ
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