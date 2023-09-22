В Эстонии дали полгода для авто с номерами рф, чтобы владельцы вывезли их из страны — Finance.ua

В Эстонии дали полгода для авто с номерами рф, чтобы владельцы вывезли их из страны Сегодня 17:43 — Мир

В Эстонии дали полгода для авто с номерами рф, чтобы владельцы вывезли их из страны

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что владельцы транспортных средств с российскими номерами получают полгода, чтобы вывезти авто из страны.

Об этом сообщает Postimees.

По его словам, въезд транспортных средств с российскими номерами запрещен с 13 сентября.

«Однако в отношении автомобилей с российскими номерными знаками, которые уже находятся в Эстонии, мы не будем вносить никаких изменений в закон, а будем применять действующие правовые нормы», — сказал он.

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Теперь все владельцы транспортных средств с российскими номерами должны внести свой автомобиль в эстонский реестр в течение шести месяцев или перевезти его в россию. При этом при вывозе автомобиля нужно уплатить налог и пошлину.

«Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 000 евро пошлина будет составлять около двух тысяч евро, а налог с оборота — 4 400 евро», — добавил Ляенеметс.

Напомним, Эстония, Литва и Латвия 13 сентября объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Таким образом, в случае прибытия на рубеж машины с номерами рф водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в россию, или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Позже в Эстонии предложили перерегистрировать автомобили с находящимися в стране российскими номерами. Или такие автомобили предлагают конфисковать. Но в правительстве отмечают, что еще не решили, как быть с находящимися на территории страны автомобилями с российской регистрацией и рассматривают различные варианты.

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